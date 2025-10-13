Iga Świątek tuż przed Aryną Sabalenką! To nie żarty. Oto nowy ranking

Iga Świątek wiceliderką rankingu wszech czasów! Ogromna przepaść

Iga Świątek jest bez wątpienia jedną z najlepszych tenisistek na całym świecie. Polka cały czas stara się zmniejszyć różnicę punktową do Aryny Sabalenki, która stale jest liderką światowego rankingu. Po rywalizacji w Wuhan ta sztuka się udała, mimo że raszynianka odpadła już w ćwierćfinale przegrywając z Jasmine Paolini. Białorusinka odpadła na etapie półfinału, przez co straciła 610 punktów, a jej przewaga nad Świątek zmalała do 1632 punktów.

Ostatni turniej w sezonie

Jak przekazał portal "Sport.pl" był to ostatni turniej dla Świątek rangi WTA 250/500 przed WTA Finals. Co przekazała PR menedżerka raszynianki - Daria Sulgostowska.

- Iga Świątek nie planuje startów w żadnym z pozostałych turniejów rangi WTA 250/500 przed WTA Finals, które odbędzie się na początku listopada - przekazała mi Daria Sulgostowska, PR menedżerka Igi - napisał na "X" Aleksander Bernard.

Iga Świątek minimalnie lepsza od Aryny Sabalenki. Od tych kwot można dostać zawrotu głowy

W specjalnym zestawieniu najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów na samym szczycie jest Serena Williams, która zgromadziła niebotyczną sumę 94 816 730 dolarów. Tuż za Amerykanką uplasowała się Świątek, która do tej pory zgromadziła 42 945 490 dolarów. Natomiast tuż za Polką jest Venus Williams oraz Aryna Sabalenka!

Na 12. pozycji została sklasyfikowana Agnieszka Radwańska, która swoją karierę zakończyła w listopadzie 2018 roku. Warto zaznaczyć, że Świątek ma ogromną szansę, aby do końca profesjonalnej kariery wyprzedzić Williams, jeśli utrzyma tempo ogromnych zarobków na korcie.