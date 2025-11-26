Iga Świątek zarobiła miliony, a wcale nie żyje w luksusie. Nie uwierzycie, jak mieszka w Polsce

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-11-26 14:25

Iga Świątek od lat zachwyca na światowych kortach, zarabiając przy tym miliony dolarów. Choć mogłaby pozwolić sobie na życie w luksusie, jej dom w podwarszawskim Raszynie zaskakuje normalnością. Teraz, po zakończeniu słodko-gorzkiego sezonu, wiceliderka rankingu WTA ma wreszcie czas na odpoczynek w swoich czterech kątach, które pokazała w mediach społecznościowych.

  • Iga Świątek, mimo milionowych zarobków, wybrała życie z dala od luksusu w swoim domu w Raszynie.
  • Zamiast podatkowych rajów, tenisistka ceni sobie spokój i normalność w podwarszawskich czterech kątach.
  • Po słodko-gorzkim sezonie, Iga Świątek w końcu ma czas na zasłużony odpoczynek w swoim przytulnym domu.
  • Zobacz, jak wygląda codzienne życie wiceliderki rankingu WTA i dlaczego jej wybory zaskakują wielu!

Bez luksusów w podwarszawskim domu

Nieustanne podróże i życie na walizkach to codzienność najlepszych tenisistów. Iga Świątek, mimo ogromnych sukcesów i statusu milionerki, wciąż pozostaje wierna swoim korzeniom. Zamiast luksusowej willi w Monte Carlo, wybrała spokojne życie w Raszynie pod Warszawą. Na zdjęciach, które czasem publikuje, widać, że jej dom to miejsce urządzone ze smakiem, ale bez zbędnego przepychu. Próżno szukać tam złotych klamek i ekstrawaganckich dodatków. Widać za to przytulne wnętrza, w których może w spokoju odpocząć i zregenerować siły.

W przeciwieństwie do wielu tenisistów, jak choćby Hubert Hurkacz, Świątek nie zdecydowała się na przeprowadzkę do podatkowego raju. Woli spędzać nieliczne wolne chwile w Polsce, żyjąc normalnie, jak wiele jej rówieśniczek. Oczywiście, na zasłużonych wakacjach nie odmawia sobie komfortu, ale na co dzień stawia na skromność, co zjednuje jej jeszcze większą sympatię kibiców.

Słodko-gorzki sezon i zasłużony odpoczynek

Tegoroczny sezon był dla Igi Świątek prawdziwym rollercoasterem. Z jednej strony zapisał się w historii jej wielkimi triumfami, na czele z historycznym zwycięstwem na Wimbledonie, z drugiej jednak strony, nie brakowało w nim niespodziewanych porażek i słabszych momentów. Gorsza dyspozycja i przestoje w grze dały o sobie znać szczególnie w końcówce roku. Sezon zakończyła rozczarowującym występem w turnieju WTA Finals, gdzie odpadła już na etapie fazy grupowej.

Teraz przed Igą Świątek czas na regenerację i naładowanie baterii przed kolejnymi wyzwaniami. Po intensywnym roku odpoczynek w zaciszu domowym jest jej niezwykle potrzebny. Kibice zobaczą ją ponownie na korcie na początku nowego roku, kiedy to tradycyjnie rozpocznie sezon od serii turniejów w Australii.

Tak mieszka Iga Świątek
25 zdjęć
Iga Świątek gra w WTA Finals 2025
