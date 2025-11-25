Iga Świątek stała się tematem pytania w teleturnieju "Milionerzy", a stawką było 10 tysięcy złotych.

Uczestniczka musiała wskazać, jaki medal polska tenisistka zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Pani Katarzyna skorzystała z koła ratunkowego, a publiczność pomogła jej poprawnie odpowiedzieć.

Jaki kolor medalu Iga Świątek zdobyła w Paryżu i jak zakończyła swój sezon?

W jednym z ostatnich odcinków popularnego teleturnieju "Milionerzy" emitowanego na antenie Polsatu, pani Katarzyna stanęła przed szansą na wygranie 10 tysięcy złotych. Prowadzący program Hubert Urbański odczytał pytanie, które dotyczyło jednego z największych sukcesów polskiego sportu w 2024 roku. Uczestniczka musiała wskazać, jaki medal wywalczyła Iga Świątek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Przeczytaj także: Jest bardzo blisko Igi Świątek. Ujawnia, co się zmieniło! "Ma to dla niej ogromne znaczenie"

Mimo że historyczny sukces liderki światowego rankingu WTA odbił się szerokim echem w całej Polsce, pani Katarzyna nie była pewna prawidłowej odpowiedzi. Aby nie ryzykować utraty dotychczasowej wygranej, zdecydowała się na wykorzystanie koła ratunkowego "pytanie do publiczności".

Brązowy medal wart 10 tysięcy złotych

Publiczność zgromadzona w studiu okazała się niezawodna. Aż 68 procent osób prawidłowo wskazało, że Iga Świątek zdobyła w Paryżu brązowy medal. Uczestniczka zaufała podpowiedzi i dzięki temu mogła kontynuować grę o milion z kwotą gwarantowaną 10 tys. zł na koncie.

Zobacz też: W takich luksusach odpoczywa Iga Świątek na Mauritiusie! Zdjęcia robią wrażenie

Warto przypomnieć, że polska tenisistka sięgnęła po brązowy krążek po zwycięstwie w meczu o trzecie miejsce ze Słowaczką Anną Schmiedlovą 2:0. Wcześniej, w emocjonującym i dość niespodziewanym półfinale, Świątek, nazywana "Królową Paryża" musiała uznać wyższość Chinki Qinwen Zheng, która ostatecznie została mistrzynią olimpijską.

To nie pierwszy raz, gdy postać najlepszej polskiej tenisistki pojawia się w jesiennej edycji "Milionerów". W październiku inny uczestnik poległ na pytaniu za 1000 złotych, błędnie wskazując kolor piłek używanych podczas Wimbledonu – turnieju, który w tym roku również wygrała Świątek.

Koniec sezonu i plany na przyszłość

Podczas gdy uczestnicy teleturniejów sprawdzają swoją wiedzę na temat jej osiągnięć, Iga Świątek oficjalnie zakończyła już niezwykle sezon 2025, podczas którego wygrała m.in. Wimbledon. Kibice nie będą jednak musieli długo czekać na jej powrót na kort. Zgodnie z planem, polska tenisistka rozpocznie nowy sezon tradycyjnie w Australii, gdzie będzie przygotowywać się do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w roku – Australian Open.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie