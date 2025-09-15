Iga Świątek zdecydowała się na wielki ruch. I to tuż przed WTA Seul. Wielkie brawa

Iga Świątek założyła swoją fundację

W lipcu 2025 roku oficjalnie rozpoczęła działalność Fundacja „Iga Świątek Foundation” – projekt, który sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa określa jako szczególnie bliski jej sercu. Inicjatywa łączy sportowe doświadczenie tenisistki z potrzebą realnego wspierania młodych talentów i promocji zdrowego stylu życia. Fundacja stawia sobie za cel nie tylko rozwój sportowy dzieci, młodzieży i zawodowych sportowców, lecz także wyrównywanie szans edukacyjnych, wzmacnianie odporności psychicznej i tworzenie bezpiecznej przestrzeni do realizacji sportowych pasji.

„Sport dał mi bardzo wiele, nie tylko sukcesy, ale także wartości, które kształtują mnie jako człowieka. Chcę dzielić się tym doświadczeniem i pomagać innym sportowcom rozwijać skrzydła. Fundacja to dla mnie niezwykle ważny projekt, który pomoże mi zrealizować ten cel i będzie platformą pod kolejne inicjatywy” – podkreśla Iga Świątek.

Program Stypendialny w Fundacji Igi Świątek

Pierwszym przedsięwzięciem Fundacji jest Program Stypendialny, którego rekrutację ogłoszono 15 września 2025 roku. Skierowany jest on do sportowców w wieku od 15 do 22 lat, reprezentujących Polskę na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinach olimpijskich. Pula stypendialna sięga pół miliona złotych, a maksymalnie pięcioro uczestników pilotażowej edycji zyska nie tylko wsparcie finansowe, ale także dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów współpracujących z Igą Świątek.

W gronie specjalistów znaleźli się m.in. trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk, ortopeda Mateusz Dawidziuk, psycholog sportu Daria Abramowicz, managerka Alina Sikora oraz PR & Communications manager Daria Sulgostowska. „Wiem, że w sporcie liczą się nie tylko pieniądze, ale także dostęp do wiedzy i wsparcie właściwych ludzi. Dlatego chcę przekazać standard pracy i podejście, które w Polsce wciąż jest unikalne” – zaznacza Świątek.

To oni wspierają Fundację Igi Świątek

Partnerami pierwszej edycji programu zostały marki ON oraz Oshee, które zapewniły wsparcie finansowe, a także praktyczne rozwiązania dla stypendystów – od bonów zakupowych na sprzęt po dedykowane boxy z produktami wspierającymi trening, regenerację i codzienne funkcjonowanie. Dzięki temu Program Stypendialny „Iga Świątek Foundation” stanowi kompleksową inicjatywę, łączącą rozwój sportowy z realną pomocą w budowaniu kariery.