Iga Świątek zdradza swój sekret na relaks w Melbourne. Nie zgadniesz, co robi poza kortem!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
PAP
PAP
2026-01-19 16:12

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open, jednak zwycięstwo nad chińską kwalifikantką Yue Yuan nie przyszło jej łatwo. Mecz trwał równe dwie godziny i zakończył się wynikiem 7:6, 6:3. Choć spotkanie odbyło się już jakiś czas temu, to właśnie po nim liderka światowego rankingu uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak spędza czas w Melbourne, gdy nie walczy o punkty na korcie.

Iga Świątek na Australian Open 2026

i

Autor: Aaron Favila/ Associated Press
  • Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open po dwugodzinnym meczu z Yue Yuan, wygrywając 7:6, 6:3.
  • Świątek spędza czas w Melbourne, odwiedzając ulubione restauracje i plażę, ale także trenując na korcie.
  • Liderka rankingu WTA stara się znaleźć balans między obowiązkami a odpoczynkiem, co jest kluczowe dla zachowania świeżości podczas turnieju.

Dwie godziny walki z niżej notowaną rywalką

Inauguracyjne spotkanie w Melbourne było dla Polki prawdziwym testem charakteru. Notowana na 130. miejscu w rankingu WTA rywalka postawiła twarde warunki. W pierwszym secie Świątek została dwukrotnie przełamana i musiała odrabiać straty, by ostatecznie wygrać w tie-breaku. Drugi set również miał swoje zwroty akcji. Faworytka szybko wyszła na prowadzenie 3:0, ale po przerwie medycznej dla Chinki walka znów stała się wyrównana. Ostatecznie to doświadczenie i precyzja Polki zadecydowały o jej awansie.

- Cieszę się, że udało mi się znaleźć rozwiązanie i skończyć w dwóch setach. Grałam bardziej agresywniej i precyzyjniej - oceniła po meczu Świątek.

Przeczytaj także: Iga Świątek miała problem ze spódniczką! Na tym nagraniu widać wszystko

Plaża, restauracje i trening. Tak Świątek spędza czas w Melbourne

Choć sportowcy na wielkich turniejach żyją w bańce hotel-kort, to znajdują też chwile dla siebie. Po trudnym meczu Iga Świątek została zapytana o to, jak zamierza wykorzystać przerwę przed kolejnym spotkaniem. Jej odpowiedź pokazuje, że stara się czerpać z pobytu w Australii jak najwięcej, łącząc obowiązki z przyjemnościami.

- Jest tutaj kilka restauracji, do których lubię chodzić, plaża też zawsze jest na liście. Na pewno jednak będziemy też trenowali, a wtedy pół dnia schodzi na korcie - powiedziała z uśmiechem.

Zobacz też: Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open? Z kim kolejny mecz?

To dowód na to, że nawet w trakcie tak wyczerpującego turnieju, jak Australian Open, liderka światowego rankingu potrafi znaleźć balans. Odpowiednia regeneracja i chwila wytchnienia od presji kortu są kluczowe, by zachować świeżość na decydujące fazy rywalizacji o jedyne wielkoszlemowe trofeum, którego wciąż brakuje w jej gablocie.

Iga Świątek i jej wisiorek
31 zdjęć
Chińskie tortury Igi Świątek! Piątka Polaków w 2. rundzie Australian Open!
Przeczytaj także:
Kiedy grają Polacy w 2. rundzie Australian Open? O której godzinie mecze Linett…
QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUSTRALIAN OPEN
IGA ŚWIĄTEK