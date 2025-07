Ile zarabia Ewa Pajor? Mniej niż Lewandowski w tydzień. Smutna prawda

Ewa Pajor rozpoczyna z reprezentacją Polski Euro 2025. Już dzisiaj (4 lipca) polskie piłkarki rozegrają pierwszy w historii mecz na mistrzostwach Europy. Ich rywalkami będą faworyzowane Niemki, ale "dopóki piłka w grze". Ewentualny korzystny wynik w dużej mierze będzie zależał od dyspozycji Pajor, która pełni funkcję kapitan drużyny i jest jej największą gwiazdą. Niespełna 29-latka rozegrała w reprezentacji już 101 meczów, w których strzeliła 68 goli! Błyszczy także w klubie. Tylko w ostatnim sezonie w barwach FC Barcelona strzeliła 43 gole we wszystkich rozgrywkach. Jest jedną z kandydatek do Złotej Piłki, ale podobnie jak inne piłkarki nie może jeszcze równać się z gwiazdami męskiej piłki pod względem zarobków.

Kobiecy futbol w cieniu pieniędzy: Jak wypadają zarobki Ewy Pajor na tle męskich gwiazd?

Ile zarabia Ewa Pajor? Lewandowski ma większą tygodniówkę

Podpisując umowę z Barceloną, Pajor zapewniła sobie wynagrodzenie w wysokości 500 tysięcy euro rocznie. To jeden z najwyższych kontraktów w kobiecej piłce - więcej zarabiają jej koleżanki z Barcy, zdobywczynie Złotej Piłki: Aitana Bonmati (1 mln euro) i Alexia Putellas (700 tys. euro). Poza nimi trudno znaleźć zawodniczki z zarobkami rzędu pół miliona euro, co jest dość smutne, gdy zestawi się to z wypłatami piłkarzy.

Dla przykładu, grający w Barcelonie Robert Lewandowski w sezonie 2024/25 zarobił w ramach kontraktu z Barceloną ponad 30 mln euro. Oznacza to, że inkasował ok. 640 tys. euro tygodniowo. Milion euro rocznie zarabia m.in. najlepiej opłacany w Ekstraklasie Mikael Ishak z Lecha Poznań.

Euro 2025: Rywalkom Polek zaoferowano milion na głowę! Wystarczy, że zrobią jedno

Brutalne jest też zestawienie najlepiej opłacanej piłkarki świata z jej męskim odpowiednikiem. Aitana Bonmati z milionem euro wypada naprawdę blado przy 180 mln rocznie, jakie zapewnił sobie Cristiano Ronaldo w nowym kontrakcie z saudyjskim Al-Nassr. Piłka nożna kobiet wciąż się jednak rozwija, a sukcesy Pajor i spółki pomagają w rozwoju tej dyscypliny w Polsce.