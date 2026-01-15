Iran. Były trener Legii Warszawa w wielkim niebezpieczeństwie! Musiał się schronić

2026-01-15 16:19

Kibice Legii Warszawa z pewnością go pamiętają, ale Ricardo Sa Pinto ma obecnie większe zmartwienia na głowie niż piłka nożna. Od czerwca zeszłego roku pracuje w Iranie, gdzie w ostatnich dniach nasiliły się zamieszki. Portugalski trener został zmuszony schronić się w ambasadzie Portugalii w Teheranie, stolicy Iranu!

Były trener piłkarzy Legii Warszawa Ricardo Sa Pinto schronił się na terenie ambasady Portugalii w Teheranie, stolicy Iranu. Kraj ten w ostatnich tygodniach jest ogarnięty zamieszkami. Jak przekazał w mediach społecznościowych portugalski szkoleniowiec, który prowadził Legię w latach 2018-2019, jego obecność na terenie placówki dyplomatycznej wynika ze względów bezpieczeństwa.

Ricardo Sa Pinto znalazł się w niebezpieczeństwie w Iranie

W nagraniu Sa Pinto ujawnił, że na terenie portugalskiej ambasady schroniło się kilka osób, w tym członkowie jego sztabu szkoleniowego, którzy wspierają go w pracy z teherańskim zespołem Esteghlal FC. Zespół ten zajmuje obecnie trzecią lokatę w rozgrywkach ligowych.

53-letni szkoleniowiec sprecyzował, że w związku z zamieszkami on i jego koledzy stracili w ostatnim czasie możliwość komunikowania się, gdyż jak dodał występują w Iranie przerwy w działaniu internetu i telefonów. Sa Pinto schronił się na terenie portugalskiej ambasady w środę, dzień po wygranym przez Esteghlal FC wyjazdowym meczu 1/8 Pucharu Iranu przeciwko ekipie Foolad Hormozgan.

Iran grozi Trumpowi. "Tym razem będzie celnie"

- Czuję się zobowiązany zostać tu, nadal trenować moją drużynę, ale też zorientować się, czy w ogóle są do tego warunki. Ciężko mi jest teraz odchodzić. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Takie jest moje życzenie – przekazał Sa Pinto.

Tymczasem w czwartek przed południem MSZ Portugalii podjął decyzję o zamknięciu ambasady tego kraju w Teheranie. Skierował też do Portugalczyków apel, aby nie udawali się do Iranu z powodu ryzyka dla ich bezpieczeństwa.

Resort spraw zagranicznych sprecyzował, że w najbliższych godzinach ostatni Portugalczycy opuszczą Iran. Dodał, że wyjazdu odmówiło jedynie 10 osób z portugalskim paszportem, z których siedem posiada też obywatelstwo Iranu.

