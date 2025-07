Yasaman Farmani to 30-letnia pomocniczka i reprezentantka Iranu, która ma za sobą doświadczenie z europejskich boisk. Przez lata jej kariera była nierozerwalnie związana z karierą męża, Alego Gholizadeha. Gdy ten grał w belgijskim klubie Royal Charleroi, Farmani dołączyła do jego żeńskiej sekcji, gdzie z powodzeniem rywalizowała na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Belgii. Para pobrała się w 2019 roku, a ich wspólna gra w jednym klubie była szeroko komentowana przez media.

Z boisk w Belgii do Poznania. Kim jest Yasaman Farmani?

Przeprowadzka do Poznania latem 2023 roku, gdy Gholizadeh podpisał kontrakt z Lechem, oznaczała dla niej przerwę w karierze. Piłkarka poświęciła ten czas na macierzyństwo, jednak nigdy nie zrezygnowała z myśli o powrocie na zieloną murawę.

Informację o dołączeniu Farmani do treningów z żeńską drużyną Lecha przekazał kilka miesięcy temu sam klub w mediach społecznościowych, wywołując spore zainteresowanie wśród kibiców. To pokazuje, że Lech Poznań staje się miejscem przyjaznym dla rodzin piłkarzy, wspierając także sportowe ambicje ich partnerek.

Powrót po przerwie. Lech stawia na rodzinne duety

Co ciekawe, to nie jest odosobniony przypadek przy Bułgarskiej. Wcześniej do kobiecej drużyny „Kolejorza” dołączyła Frida Bruusgaard, która jest partnerką innego zawodnika Lecha, Bryana Fiabemy. Wygląda na to, że tworzenie rodzinnych duetów, w których obie strony realizują swoje piłkarskie pasje pod jednym herbem, staje się w Poznaniu nową, interesującą tradycją.

Lech Poznań we wtorek 22 lipca zagra u siebie w pierwszym meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Transmisja w TVP 1. Relacja na żywo na portalu supersport.se.pl.

