Izrael pod ostrzałem kibiców Radomiaka! Nie mieli hamulców po aferze Maccabi z Rakowem

Po czwartkowym meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa (0:2) zdecydowanie więcej niż o awansie wicemistrzów Polski do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA mówi się o skandalu na trybunach. Kibice z Izraela wywiesili na stadionie w Debreczynie transparent o treści: "Mordercy od 1939 roku" - wymierzony w Polskę. Brutalne zakłamanie historii o drugiej wojnie światowej i Holokauście spotkało się ze zdecydowanym oburzeniem polskiej strony.

Polska ściga kibiców z Izraela! Skandaliczny transparent w Debreczynie na meczu Maccabi-Raków

Na pierwszej linii frontu znalazł się oczywiście Raków, który złożył oficjalną skargę do UEFA i domaga się kary dla Maccabi. W grę wchodzi nawet wykluczenie zespołu z Hajfy z przyszłorocznej edycji europejskich pucharów. Działania względem kibiców z Izraela podjęły także polskie władze, a emocje są na tyle duże, że udzieliły się także kibicom pozostałych polskich klubów.

Kibice Radomiaka z mocnym transparentem o Izraelu

Dzień po meczu Maccabi - Raków w cieniu kibicowskiego skandalu rozpoczęła się kolejna kolejka rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Nasi pucharowicze z Ligi Konferencji weszli do gry dopiero w niedzielę (17 sierpnia). I właśnie wtedy jednoznaczne stanowisko w sprawie Izraela postanowili zabrać kibice Radomiaka Radom, który mierzył się u siebie z Jagiellonią Białystok (1:2).

"Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali Żydów podczas drugiej wojny światowej" - transparent o takiej treści wywiesili kibice z Radomia.

Ich manifest spotkał się ze sporą aprobatą kibicowskiego środowiska, ale gorzej było z Radomiakiem na samym boisku. Pomimo wyjścia na prowadzenie 1:0 po golu Jana Grzesika, to Jagiellonia wróciła do Białegostoku z trzema punktami. Dublet ustrzelił Jesus Imaz, dla którego były to gole numer 99 i 100 na polskich boiskach.

Radomiak dziś mocno w transparenty. "Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali żydów podczas drugiej wojny światowej"👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/3j5aNQztXh— PapJeż p0lak 🇻🇦🇵🇱 (@MurzynfrogXXX) August 17, 2025