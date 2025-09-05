Jest wyrok w sprawie Krzysztof Stanowski - Jaś Kapela. Zaskakujące zakończenie

Stanowski vs Kapela: Jest wyrok w ich sprawie

Krzysztof Stanowski przegrał sprawę w sądzie z Jasiem Kapelą. Wszystko zaczęło się od sugestii założyciela Kanału Zero i niegdyś współzałożyciela Kanału Sportowego. Pozew został złożony po wizycie Jasia Kapeli w programie "Hejt Park", który prowadził właśnie Krzysztof Stanowski. Dziennikarz zaatakował Kapelę i Sławomira Sierakowskiego z "Krytyki Politycznej".

Stanowski opublikował fragmenty książki Jasia Kapeli, w której został zaatakowany.

- Słuchaj no, patafianie. Mnie nietrzeźwość na wizji daje miliony lajków? O czym ty w ogóle piszesz? Który program masz na myśli? Który program prowadziłem w stanie nietrzeźwości? Ten z twoim redakcyjnym kolegą z "Krytyki Politycznej" Jasiem Kapelą, kiedy był odurzony narkotykami? Ustal sobie z nim, czy chodzicie przed kamerę napizgani, czy może jednak nie, ale mnie w to nie mieszaj - napisał do Sierakowskiego Stanowski.

Kim jest Krzysztof Stanowski? Biografia, kariera i życie prywatne

Jaś Kapela ogłosił zwycięstwo w sądzie

Jaś Kapela pochwalił się zwycięstwem w sądzie. Wyrok, co prawda jest nieprawomocny, ale lewicowy aktywista wierzy, że się utrzyma.

- Nie byłem naćpany w Hate parku i Krzysztof Stanowski musi usunąć fragmenty swojego wpisu oraz mnie przeprosić za pisanie takich kłamstw, a także zapłacić zadośćuczynienie 20k, orzekł dziś sąd. Wyrok nie jest prawomocny, ale jest prawdziwy i słuszny, więc dziękuję - dodał.

Nie byłem naćpany w Hate parku i @K_Stanowski musi usunąć fragmenty swojego wpisu oraz mnie przeprosić za pisanie takich kłamstwa, a także zapłacić zadośćuczynienie 20k, orzekł dziś sąd. Wyrok nie jest prawomocny, ale jest prawdziwy i słuszny, więc dziękuję.— Jaś Kapela (@JasKapela) September 5, 2025