Julia Szeremeta w czarnej mini, w kozakach za kolana, z odsłoniętym brzuchem i dynią na głowie. Wicemistrzyni olimpijska zszokowała swoim strojem

W listopadzie odbędą się dwie duże bokserskie imprezy - finał Pucharu Świata w New Delhi oraz młodzieżowe mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Szeremeta, która w rankingu World Boxing jest liderką nie tylko w swojej kategorii (57 kg), ale też w zestawieniu najlepszych pięściarek świata bez podziału na kategorie wagowe, wystąpi na tych drugich zawodach.

Tak Julia Szeremeta wystroiła się na kolację z Dariuszem Michalczewskim

Julia Szeremeta wystąpi na listopadowych młodzieżowych mistrzostwach Europy w Budapeszcie

Do Budapesztu Polki polecą w bardzo mocnym składzie - poza Szeremetą na Węgrzech o medale powalczą m.in. Barbara Marcinkowska, Natalia Kuczewska, Kinga Krówka czy Emilia Koterska. Dla wicemistrzyni olimpijskiej i świata będzie to ostatnia okazja, by wziąć udział w tej imprezie - w młodzieżowych ME startują bowiem zawodniczki i zawodnicy do lat 23.

Julia Szeremeta pierwszy raz o kontuzji! Przeżyła horror na mistrzostwach świata, ból ją rozrywał

Szeremeta z młodzieżowych ME ma dobre wspomnienia - dwa lata temu w Budvie zdobyła złoto, pokonując w finale Bojanę Gojković z Czarnogóry. Dla Polki był to pierwszy tak duży sukces na arenie międzynarodowej. Co było dalej, wszyscy kibice już doskonale pamiętają - rok później w Paryżu wywalczyła srebro igrzysk olimpijskich, a we wrześniu tego roku sięgnęła po srebro mistrzostw świata w Liverpoolu.

Julia Szeremeta w zupełnie nowym wydaniu! Tego się nie spodziewaliśmy

Julia Szeremeta świętuje Halloween w dyni na głowie. Do tego kusa spódniczka, odsłonięty brzuch i kozaki za kolana

Szeremeta i spółka do zmagań w Budapeszcie przez ostatnich kilka dni przygotowywały się na zgrupowaniu w Wałczu. Oczywiście treningi zajmowały im najwięcej czasu, ale nasze reprezentantki miały też czas na inne aktywności. Szeremeta i Marcinkowska nie zapomniały o Halloween i z tej okazji zaprezentowały się kibicom w... dyniach na głowie. Obie panie ubrane były niemal identycznie - krótka czarna mini, odsłonięty brzuch i kozaki za kolana. "Strasznego Halloween 🎃 👻" - napisała krótko Szeremeta na Instagramie.