Justyna Żyła jest w ciąży?! Zaskakujące słowa byłej żony skoczka

Piotr Żyła i jego była już żona Justyna rozstali się w atmosferze skandalu w 2018 r., ale potem ich relacje były już lepsze. Skoczek narciarski ułożył sobie życie u boku aktorki Marceliny Ziętek. Nową miłość odnalazła też jego była żona, z którą sportowiec ma dwójkę dzieci. O jej ukochanym niewiele wiadomo, ale ślub wziął w galowym mundurze strażackim. Wśród gości nie zabrakło oczywiście Aleksandra Zniszczoła, którego żona jest młodszą siostrą Justyny.

Kiedy okazało się, że Justyna Żyła ponownie wyszła za mąż, pojawiły się plotki i domysły, czy nagłej decyzji o zmianie stanu cywilnego celebrytki nie wymusiła ciąża byłej żony popularnego skoczka. Czy coś jest na rzeczy? Justyna Żyła w końcu postanowiła rozwiać wątpliwości. Na Instastories opublikowała post, w którym zapewniła, że nie spodziewa się kolejnego dziecka:

Dzień dobry, dla wszystkich zainteresowanych. Nie jestem w ciąży. Czytając... czy to 4. czy 6. miesiąc, muszę Was rozczarować. Ciąża spożywcza. Dziękuję - napisała Justyna Żyła, reagując na plotki.

Co ciekawe, Justyna Żyła już po raz kolejny zdementowała plotki, że jest w ciąży. Krótko po rozstaniu z Piotrem Żyłą, kiedy była uczestniczką popularnego programu "Taniec z gwiazdami", również podejrzewano, że spodziewa się dziecka. Po jednym z odcinków fan celebrytki zapytał ją wprost, czy jest w stanie błogosławionym. Zaciekawiła go wtedy fotografia Justyny Żyły. Odpowiedź celebrytki była zaskakująca i... bardzo podobna do opublikowanego właśnie posta.

- W ciąży jesteś? - padło pytanie. - Tak, w spożywczej - odpowiedziała rozbawiona Justyna Żyła.

