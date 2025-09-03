Kamil Glik znów z reprezentacją Polski. Koledzy oddzielali go od Lewandowskiego

Polscy koszykarze znakomicie rozpoczęli Eurobasket 2025. Ich udane występy i zwycięstwa ze Słowenią, Izraelem i Islandią sprawiły, że w czwartej kolejce grali o pierwsze miejsce w grupie z wielką Francją. Ten mecz przyciągnął do katowickiego Spodka wiele gwiazd, a od rana spekulowano, czy w tym gronie znajdą się też przebywający na zgrupowaniu w Katowicach piłkarze reprezentacji Polski. Organizatorzy nie ukrywali, że obecność zapowiedzieli m.in. Lukas Podolski i Kamil Glik, ale kwestię reprezentantów trzymali w tajemnicy.

Polska – Francja. Horror w końcówce! Przegrywamy z Francją

Kamil Glik znów z reprezentacją. Siedział daleko od Lewandowskiego

"Kto dziś usiądzie na miejscach VIP? Mają być Tomasz Fornal, Kamil Glik, Lukas Podolski oraz Oki. Piłkarze reprezentacji Polski? Organizatorzy bardzo enigmatyczni, więc pewnie będą :) Zaproszenia wysłane" - informował przed meczem Łukasz Cegliński ze Sport.pl

Jego przewidywania okazały się słuszne, a piłkarze przygotowujący się do arcyważnych meczów z Holandią i Finlandią spędzili wieczór na dopingowaniu kolegów z koszykarskiej reprezentacji. Przy okazji spotkali się też z Glikiem i Podolskim, którzy siedzieli razem z nimi, wyznaczając piłkarski rząd.

Lewandowski gaworzy z Podolskim, Fornal błyszczy fryzurą, przyszedł nawet Nawrocki! Plejada gwiazd na meczu Polska – Francja w spodku [ZDJĘCIA]

Tworzyli go: Glik, Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Łukasz Skorupski, Krzysztof Piątek, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Robert Lewandowski i Podolski. Internauci po zobaczeniu zdjęć szybko zwrócili uwagę na dystans między Glikiem a Lewandowskim. O ich relacji mówiło się sporo w trakcie czerwcowej burzy w reprezentacji, gdy "Lewy" stracił opaskę kapitana i zrezygnował z gry w kadrze Michała Probierza.

Lewandowski pozbawiony opaski! Kamil Glik zareagował w szokujący sposób. Kibice zrównali go z ziemią

Burzliwa relacja Glika z Lewandowskim?

103-krotny reprezentant Polski rozpalił wtedy internet. Pod oficjalnym komunikatem o przekazaniu opaski w ręce Piotra Zielińskiego napisał: "Brawo". Odebrano to jako atak na Lewandowskiego, ale Glik tłumaczył później, że nie to miał na myśli.

- Mój komentarz nie odnosił się do tego, że popieram decyzję o odebraniu opaski Robertowi Lewandowskiemu. "Brawo" dlatego, że Piotrek został wyróżniony. Przez te wszystkie lata zasłużył na opaskę - mówił w rozmowie na kanale Meczyki.

Kamil Glik stanął po stronie Michała Probierza? Teraz tłumaczy swoje słowa. O to mu chodziło

Niespełna trzy miesiące później piłkarską reprezentację czeka nowe otwarcie, z wracającym nowym-starym kapitanem Lewandowskim. Atmosferę miało też zbudować wspólne wyjście na mecz koszykarzy, które okazało się idealną okazją do spotkania z dawno niewidzianym Glikiem. Internauci zastanawiają się jednak, czy na pewno dla wszystkich.

"Ciekawe czemu Lewandowski tak daleko od Glika siedzi?" - takie komentarze wręcz zalały media społecznościowe. Zdjęcia piłkarzy na meczu Polska - Francja, a także innych gwiazd znajdziesz w powyższej galerii.

