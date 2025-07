Kamil Majchrzak i jego żona Marta. Wspierała go w czasie koszmaru! ZDJĘCIA

Kamil Majchrzak w środowy wieczór rozprawił się z Amerykaninem Ethanem Quinnem (nr 89) niczym profesor, wygrywając w zaledwie godzinę i 34 minut (6:1, 6:4, 6:3). Od pierwszego gema kontrolował przebieg rywalizacji, świetnie returnując i nękając rywala kapitalnymi bekhendami. - Quinn w pewnym momencie zwariował i nie wiedział, jak wygrywać punkty - stwierdził Polak. Po raz drugi w karierze zagra w tej fazie wielkoszlemowego turnieju, ale poprzednio udało mu się to dawno temu - w US Open 2029. - Mam nadzieję, że najlepszy tenis jeszcze przede mną - stwierdził tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego.

W grudniu 2022 r. Kamil Majchrzak otrzymał wiadomość, że w jego organizmie wykryto śladowe ilości dopingu. Po siedmiu miesiącach walki udowodnił, że zakazana substancja była w skażonym izotoniku, a jego dyskwalifikację skrócono do 13 miesięcy. Po powrocie na kort nie miał żadnego rankingu, więc musiał grać w małych turniejach ITF w Rwandzie, Uzbekistanie czy Tunezji, ciułając punkty.

W tej trudnej drodze towarzyszyła mu żona Marta, fizjoterapeutka. Pobrali się w listopadzie 2022 r., krótko przed koszmarem dyskwalifikacji. "Dzięki Tobie moje życie jest pełne! Każdego dnia kocham cię coraz bardziej" - wyznał miłość ukochanej Kamil na Instagramie.

Marta Majchrzak towarzyszy oczywiście mężowi również teraz w Londynie. - Jestem w szoku, ze tak dobrze sobie poradził z tą sytuacją z zawieszeniem. Na pewno go to wzmocniło, wrócił silniejszy. Wzmocniło to również nas. Fajnie dopełniamy się z Kamilem, bo jestem fizjoterapeutką, więc cieszę się, że mogę mu trochę pomóc na turniejach. Głównie to jednak jego zasługa - przyznała w rozmowie z Polsatem Sport.

Kamil Majchrzak za awans do 3. rundy Wimbledonu zarobił już 152 tys. funtów czyli ok 750 tys. złotych. Kolejnego rywala poza po zakończeniu meczu Francuza Arthur Rinderknecha (nr 72) z Chilijczykiem Cristianem Garinem (nr 110).

