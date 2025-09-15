Karol Nawrocki dowiedział się o zatrzymaniu „Wielkiego Bu”. Oto jego reakcja, rzecznik ujawnia

Jest reakcja Karola Nawrockiego na zatrzymanie Patryka M. Rzecznik ujawnia

Poszukiwania Patryka M. trwały już od pewnego czasu. Freak-fighter ukrywał się poza granicami Polski i za nic miał Europejski Nakaz Aresztowania – chętnie udostępniał różne materiały na swoich profilach w mediach społecznościowych, a nawet spotykał się z osobami publicznymi, takimi jak Łukasz Mejza. Ale to nie ze względu na tę znajomość było o nim głośno - „Wielki Bu” chwalił się, że zna się z Karolem Nawrockim, który startował w wyścigu o fotel prezydencki i ostatecznie został wybrany głową państwa.

Mariusz Pudzianowski pokazał wideo z wypadku. Żółte lamborghini rozbite! „A takie ładne było”

Nic dziwnego, że rzecznik prezydenta został zapytany o to, jak Karol Nawrocki zareagował na zatrzymanie Patryka M. Rafał Leśkiewicz podzielił się tym w programie „Fakty po Faktach” stacji TVN24 – Żadna – odpowiedział na pytanie, jaka była reakcja głowy państwa – (przyjął tę informację – przyp. red.) zupełnie bez emocji – dodał Leśkiewicz – Jeżeli ten człowiek jest o cokolwiek podejrzewany, jeżeli są na to dowody, a zakładam, że prokurator ma jakieś dowody, bo sąd wydał nakaz aresztowania tego człowieka, jeśli doszło do jego aresztowania, to znaczy, że są jakieś podstawy do tego, żeby tego człowieka zatrzymać, postawić przed prokuratorem, postawić mu zarzuty, ewentualnie akt oskarżenia, później postawić przed sądem – dodawał. Przypomnijmy, że Patryk M. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami i kradzieże samochodów.

Patryk M. zatrzymany! "Wielki Bu" wpadł w ręce policji w Hamburgu

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rzecznik prezydenta przypomniał również, jak Karol Nawrocki tłumaczył znajomość z „Wielkim Bu”. – Powiedział o tym, że z tym panem się znał wiele lat temu, boksował z nim razem na jednej sali wiele lat temu. Spotkał się z nim raz, zrobił sobie z nim zdjęcie, bo przyszedł do Instytutu Pamięci Narodowej. Żadna tajemnica – wyjaśnił Leśkiewicz.

Kumpel Nawrockiego z ringu będzie bronił Polski. To mistrz kraju, wygrywał z Kownackim i Wachem

Patryk M. ps. „Wielki Bu” został zatrzymany w piątek, 12 września, w Hamburgu. Mężczyzna wpadł w ręce w policji na lotnisku, zamierzał odlecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. – Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – napisano w komunikacie policji.

Karol Nawrocki usłyszał krzyk chłopca na meczu. Jego reakcja wywołała euforię [WIDEO]