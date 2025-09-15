Mariusz Pudzianowski pokazał wideo z wypadku. Żółte lamborghini rozbite! „A takie ładne było”

2025-09-15 13:18

Mariusz Pudzianowski nie ukrywa, że ma naprawdę ciekawe auto. Znakomity strongman i jedna z największych gwiazd MMA w Polsce porusza się m.in. żółtym lamborghini. W weekend „Pudzian” opublikował nagranie rozbitego auta po wypadku. - A takie ładne było – napisał na materiale wideo. Wypadek wzbudził spore emocje wśród fanów. Wyjaśnienie przyszło bardzo szybko!

Mariusz Pudzianowski pokazał wideo z wypadku żółtego lamborghini

Mariusz Pudzianowski zaskoczył fanów w miniony weekend. Ikona polskiego sportu, były strongman i była gwiazda MMA, opublikował niepokojące wideo. Zagorzali i wierni fani „Pudziana” wiedzą, że porusza się on żółtym lamborghini po drogach. W niedzielę 14 września o 18:23 Pudzianowski opublikował wideo z rozbitym żółtym lamborghini po wypadku. Dodał też kilka niepokojących słów.

- A takie ładne było! - napisał Pudzianowski, zapowiadając kontynuację historii i dodając emotikony twarzy schowanej w dłoniach.

Fani byli mocno zaniepokojeni wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych Pudzianowskiego. Na szczęście szybko okazało się, że cała akcja nie wydarzyła się samemu Pudzianowskiemu.

Pudzianowski wkręcił fanów: Nie napisałem, że miałem dzwona

Mariusz Pudzianowski opowiedział później, że nigdzie nie stwierdził, że to jego samochód, a część fanów szybko zorientowała się, że auto jest na czeskich blachach, więc nie należało do naszego sportowca.

Pudzianowski po godzinie potwierdził tę wersję i nie ukrywał, że ludzie karmieni są „prawdą”. - A Takie ładne było!!! Hmmmm. P.S.: Tak właśnie nas karmią prawdą prócz faktów!! Nie napisałem, że miałem dzwona i to moje. a to tylko żółte lambo – napisał Pudzianowski.

Po chwili pokazał na nowym nagraniu także swoje auto, które stało w garażu całe i bezpieczne.

