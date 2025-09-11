Kumpel Nawrockiego z ringu będzie bronił Polski. To mistrz kraju, wygrywał z Kownackim i Wachem

Kacper Meyna - pięściarz, żołnierz i... znajomy Karola Nawrockiego

Ostatnie dni były bardzo nerwowe dla całej Polski. Nad nasz kraj nadleciało co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów, do zestrzelenia których potrzebne było poderwanie myśliwców polskich oraz holenderskich stacjonujących w naszym kraju. Jest to z pewnością duże wyzwanie dla polskich obywateli, ale też i dla władzy – rządu oraz prezydenta. Dla Karola Nawrockiego na pewno nie jest to łatwy moment początku kadencji, chociaż jeszcze kilka dni wcześniej świetnie bawił się na meczu reprezentacji Polski w Chorzowie. Na meczu spotkał się m.in. z Kacprem Meyną, co możecie zobaczyć w galerii poniżej.

Meyna zna się z Karolem Nawrockim z treningów. – Znamy się siedem lat. Trenowaliśmy razem, nawet wyciskaliśmy ciężary na klatkę. Kto był lepszy? To niech już Karol powie, on na pewno pamięta (śmiech). Delikatnie też sparowaliśmy, ale to było bardziej w formie zabawy. Karol to w porządku kolega, przyjaciel. Jako przedstawiciel IPN-u bardzo pomagał dzieciom z zakładów poprawczych. Dawał im możliwość wyjechania, potrenowania z zawodnikami, dzięki niemu dostawali przepustki i mogli chociaż na chwilę zaznać życia codziennego. Zawsze powtarzał, że nie można ich skreślać – mówił Meyna w rozmowie z „Super Expressem”. Ostatnie wydarzenia geopolityczne dotyczą jednak Meyny przede wszystkim nie ze względu na osobą Nawrockiego, a na fakt, że jest on żołnierzem Wojska Polskiego, jak wielu sportowców w Polsce.

W ostatnim Kacper Meyna osiągał spore sukcesy w wadze ciężkiej. Polski pięściarz obecnie może pochwalić się rekordem 15-1, a jedyną porażkę poniósł w 2021 roku i od tamtej pory wygrał 10 walk z rzędu! Wśród nich były starcia z takimi tuzami polskiego boksu jak Adam Kownacki i Mariusz Wach W starciu z pierwszym z wymienionych pięściarzy zdobył pas mistrza Polski wagi ciężkiej, a w starciu z „Wikingiem” obronił tytuł. Ostatnią walkę stoczył w czerwcu 2025 roku i pokonał jednogłośną decyzją sędziów Luisa Jose Marina Garcię.

