Podarunkiem, który prezydentowi wręczyli promotor boksu Krystian Każyszka i mistrz Polski wagi ciężkiej Kacper Meyna (prywatnie przyjaciele Nawrockiego), był duży obraz z podobizną głowy państwa. Autorem tego dzieła jest ceniony artysta Krzysztof Paciorek, którego malowidła o tematyce pięściarskiej robią furorę na całym świecie.

- Tworzę głównie farbami akrylowymi na podobraziu, a w swoich pracach staram się pokazać emocje, używając żywych, odważnych kolorów. Zależy mi w dużej mierze na przelaniu swoich uczuć do boksu na płótno. Często wybieram do moich produkcji ulubionych pięściarzy. Z bagażem doświadczeń i z obrazu na obraz mój styl cały czas ewoluuje - powiedział Paciorek.

Krzysztof Paciorek namalował obrazy dla największych gwiazd boksu i prezydenta Karola Nawrockiego

Absolwent Wydziału Sztuki UKEN w Krakowie w przeszłości miał okazję osobiście wręczać swoje obrazy takim gwiazdom światowego i polskiego boksu jak Mike Tyson, Tyson Fury, Lennox Lewis, Andrzej Gołota, Tomasz Adamek, Dariusz Michalczewski czy Krzysztof Włodarczyk.

Jego obrazy nabył sam Turki Alalshikh, najważniejsza postać światowego boksu. Dzieło Krzysztofa Paciorka trafi na aukcję z opcją "kup teraz" za 5 milionów dolarów!

- Każde ze spotkań z tymi mistrzami było wyjątkowe, to było jak spełnienie moich marzeń. Jednak wszystko zaczęło się od Andrzeja Gołoty, to był mój idol i to dla niego, równo 15 lat temu, namalowałem swój pierwszy obraz. Dlatego właśnie możliwość wręczenia swojego dzieła Gołocie zawsze darzyć będę największym sentymentem. Podobne odczucia mam w stosunku do Mike'a Tysona. Zaimponował mi bardzo jako człowiek i choć jego obraz nie był aż tak dobrze namalowany, bo musiałem się śpieszyć, to mimo wszystko zatrzymał się, popatrzył na niego i skomentował. Powiedział, że jest fajny i że mu się podoba - zdradził Paciorek.

Artysta opowiedział nam także o tym, jak doszło do tego, że jego obraz trafił w ręce prezydenta Nawrockiego.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Boks z mocną delegacją! Mistrz świata, medalista IO i przyjaciele z Trójmiasta

- Krystian Każyszka, czyli mój menadżer od spraw malarskich ("Make Boxing Art" by Krzysztof Paciorek, Krystian Każyszka, Klaudiusz Golos, red.), jest dobrym znajomym Karola Nawrockiego. To właśnie Krystian wyszedł z pomysłem, żebym przygotował obraz dla prezydenta, który też interesuje się boksem i którego lubię jako człowieka - zakończył Paciorek.

