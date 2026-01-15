Karolina Owczarz z odsłoniętymi ultrazgrabnymi pośladkami weszła na mrozie do śmietnika! Co za fantazja

Karolina Owczarz, znana zawodniczka MMA i dziennikarka sportowa, zaskoczyła fanów swoim nieszablonowym pomysłem.

Mimo mrozu, była gwiazda KSW z odsłoniętymi pośladkami wskoczyła do śmietnika, co wywołało falę komentarzy.

Nagranie z tej szalonej akcji, opublikowane na Instagramie, podkreśla jej wyjątkową urodę i fantazję.

Karolina Owczarz słynie z walk, zjawiskowej urody i niesamowitych kształtów

Karolina Owczarz to kobieta wielu talentów. Jej poważna przygoda ze sportem rozpoczęła się od bosku. W tej dyscyplinie zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski w 2011 roku. Potem jednak z pięściarstwa przerzuciła się na dziennikarstwo i zakotwiczyła się w Polsacie Sport. Do walki jednak najwyraźniej ją ciągnęło i w 2018 roku podpisała kontrakt z KSW i zaczęła walczyć w formule MMA. Łącznie w Konfrontacji Sztuk Walki stoczyła osiem pojedynków, z czego wygrała pięć (w tym dwa razy przed czasem) i przegrała trzy (raz przed czasem). Później Karolina Owczarz spróbowała swoich sił w Fame MMA. Tam jednak - mimo że była faworytką starcia - uległa Marcie Linkiewicz poprzez niejednogłośną decyzję sędziów. Fighterka znana jest jednak nie tylko z walk, lecz także ze zjawiskowej urody i niesamowitych kształtów. Właśnie Karolina Owczarz zaprezentowała je na nieco szalonym wideo.

Karolina Owczarz pokazała fantazję i ultrazgrabne pośladki

Na nagraniu, które pojawiło się na profilu Karoliny Owczarz na Instagramie, widzimy jak - mimo mrozu - była gwiazda KSW paraduje w samej czapce i kostiumie kąpielowym. Widzowie szczególną uwagę zwrócili na ultrazgrabne pośladki Karoliny Owczarz, a także na niesamowitą fantazję dziennikarki i zawodniczki MMA. Ta bowiem wpakowała się do zielonego śmietnika! Swoje nagranie Karolina Owczarz podpisała wymownie.

Piękna polska gwiazda pokazała zachwycające zdjęcie z wakacji! „Och” i „ach” rozbrzmiało na głos

Girls wanna have fun (Dziewczyny chcą się dobrze bawić - red.)

- czytamy. A fani byłej gwiazdy KSW podziwiają jej kształty i odwagę. Trzeba jednak pamiętać, by bez konsultacji z lekarzem nie naśladować Karoliny Owczarz. Wiadomo, że każdy organizm jest inny.

Galeria: Karolina Owczarz - gorące zdjęcia w śmietniku i inne