Izabela Marcisz, uznawana za "miss igrzysk", zakończyła indywidualne starty olimpijskie, co jest końcem pewnej epoki w polskim narciarstwie.

25-letnia biegaczka ogłosiła swoją decyzję po czwartkowym biegu na 10 km techniką dowolną, zaskakując wielu fanów.

Pomimo młodego wieku, Marcisz ma na koncie liczne sukcesy, w tym tytuł młodzieżowej mistrzyni świata i medale Uniwersjady.

Co skłoniło utalentowaną sportsmenkę do tak wczesnej rezygnacji z indywidualnych startów na igrzyskach?

Ostatni taniec na igrzyskach

Czwartkowy bieg na 10 km techniką dowolną na igrzyskach w Mediolanie-Cortinie nie był dla Polek udany. Złoto, już drugie na tej imprezie, zdobyła Szwedka Frida Karlsson. Najlepsza z naszych reprezentantek, Eliza Rucka-Michałek, zajęła 27. miejsce. Izabela Marcisz dotarła do mety na 40. pozycji ze stratą 2 minut i 58,3 sekundy. Jednak nie wynik był tego dnia najważniejszy, a to, co wydarzyło się tuż po tym, jak biegaczki przekroczyły linię mety.

Szokująca deklaracja po biegu

Tuż po zakończeniu rywalizacji Marcisz w rozmowie z Eurosportem przekazała informację, która wstrząsnęła jej fanami. Biegaczka, która ma dopiero 25 lat, ogłosiła koniec swoich indywidualnych występów na igrzyskach olimpijskich. To oznacza, że był to jej ostatni indywidualny olimpijski bieg w karierze.

- To był mój ostatni indywidualny start w życiu na Igrzyskach, te decyzje podjęłam już wcześniej. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie - przekazała Izabela Marcisz.

Ukochana przez kibiców "polska miss igrzysk"

Decyzja Marcisz jest tym bardziej bolesna dla kibiców, że 25-latka cieszy się ogromną sympatią i popularnością, która wykracza daleko poza sportowe areny. Uznawana za jedną z najpiękniejszych polskich sportsmenek, często nazywana jest "miss polskiej reprezentacji". Jej drugie igrzyska w karierze miały być zwieńczeniem lat ciężkiej pracy.

Z gracją łączyła profesjonalizm z aktywnością w mediach społecznościowych, gdzie dzieliła się z fanami kulisami swojego życia, zyskując ich serca nie tylko wynikami, ale i naturalnym urokiem. Dla wielu była wzorem i ulubienicą, której starty śledzono z zapartym tchem.

Izabela Marcisz to zawodniczka o ogromnym talencie, co udowadniała od lat. Tytuł młodzieżowej mistrzyni świata z 2021 roku, trzy medale mistrzostw świata juniorów z 2020 roku oraz cztery medale, w tym dwa złote, na zeszłorocznej Uniwersjadzie w Turynie, to tylko część jej imponujących osiągnięć. To wszystko sprawiało, że kibice wiązali z nią ogromne nadzieje na kolejne lata.

