Piękna partnerka Lucasa Piazona, gwiazdy Wieczystej. To Polka!

Na początku 2021 roku definitywnie opuścił londyński klub i przeniósł się do Sportingu Braga. Choć początkowo radził tam sobie nieźle, z czasem stracił miejsce w składzie. Łącznie rozegrał 42 mecze, w których zdobył 6 bramek i zanotował 5 asyst. W sezonie 2022/23 został wypożyczony do Botafogo, gdzie regularnie pojawiał się na boisku. Ostatni rok spędził w portugalskim Avs FS, rozgrywając 32 spotkania na najwyższym szczeblu.

Od lipca pozostawał bez klubu, ale jego doświadczenie i bogate CV sprawiają, że może stać się jedną z największych gwiazd całej Betclic 1. Ligi – nie tylko ze względu na nazwisko.

Za decyzją Piazona o życiu w Polsce stoi także jego narzeczona, Elżbieta Kawalec. Początkowo określano ją jako modelkę, choć była to raczej praca dorywcza w trakcie studiów. W 2017 roku ukończyła ekonomię i zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Miami. Od 2019 roku tworzy związek z Piazonem – para doczekała się dwóch synów, a wiosną 2023 roku ogłosiła zaręczyny.

Co ciekawe, kilka lat wcześniej urodzie Polki nie oparł się nawet… Leonardo DiCaprio. Elżbieta Kawalec już blisko dekadę temu pojawiła się w nagłówkach światowych mediów, kiedy określano ją mianem „wielkiej miłości Leonardo DiCaprio”. Fotoreporterzy wielokrotnie przyłapywali ich na wspólnych randkach. Międzynarodowa prasa szybko zaczęła przedstawiać Polkę jako modelkę, podkreślając jej urodę i wdzięk. W rzeczywistości jednak Elżbieta nigdy nie wiązała swojej przyszłości wyłącznie z modelingiem – jej największą pasją była ekonomia i rozwój zawodowy w świecie biznesu.