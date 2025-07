Kontrowersyjna piłkarka znów zaszalała. Wyrzucili ją z klubu i podbiła branżę dla dorosłych

Piłkarskie Euro 2025 kobiet nabiera tempa, a polscy kibice cieszą się historycznym występem reprezentacji Polski w tym turnieju. Polki nie są jednak w gronie faworytek do sukcesu, w przeciwieństwie do reprezentacji Anglii. W największym kraju Zjednoczonego Królestwa piłka kobiet już od pewnego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy chociażby historia Madelene Wright. To kontrowersyjna piłkarka, która zrobiła karierę w branży dla dorosłych.

Gwiazda kobiecej piłki o chorych fantazjach kibiców. Stanowcza reakcja, wiele złamanych serc fanów

Madelene Wright - piłkarka wyrzucona z klubu, podbiła branżę dla dorosłych

W 2020 roku o blondwłosej Wright usłyszał cały świat. To pokłosie skandalu, w efekcie którego piłkarka została wyrzucona z Charlton Athletic za udostępnienie kontrowersyjnych nagrań na Snapchacie. Straciła wtedy pracę, ale zyskała rozgłos, który przełożył się na jej sukces w zupełnie innej branży.

Dziś 26-latkę na Instagramie obserwuje ponad 320 tysięcy użytkowników. Ci w dużej mierze czekają na gorące zdjęcia - Wright regularnie udostępnia je w internecie. I to te spełniające wytyczne, bo najbardziej pikantne treści lądują w popularnym "niebieskim portalu" dla dorosłych, którego stała się gwiazdą. Bezwstydne publikacje przyniosły jej szeroką grupę odbiorców, których zachwyciła ostatnio zdjęciem w różowej bieliźnie.

"Wow, wyglądasz tak słodko", "Wyglądasz wspaniale Maddie. Zawsze można się rozmarzyć" - to kilka z licznych komplementów pod fotką piłkarki, pod którą dominowały emotikony serca i ognia.

Warto podkreślić, że 26-letnia Wright wciąż gra w piłkę. Po burzliwych odejściach z Charlton Athletic i Millwall, wróciła do gry w barwach Leyton Orient, ale na krótko. Dopiero w zeszłym roku wróciła na dobre w kobiecej drużynie Chesham United. Wśród licznych pikantnych zdjęć na jej Instagramie można znaleźć też te z boiska. Więcej w powyższej galerii.