Kosmiczna wiadomość! Wybitny polski trener i dwie zakonnice "dostali" swoje planetoidy

Czterech Polaków, w tym wybitny trener strzelectwa sportowego Wojciech Kulmatycki, zostało uhonorowanych nazwami planetoid.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna doceniła ich zasługi w różnych dziedzinach, nadając im kosmiczną nobilitację.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również dwie zakonnice uznane za święte oraz wybitny astronom.

Chcesz dowiedzieć się, kim dokładnie są ci niezwykli Polacy i co sprawiło, że ich nazwiska znalazły się w kosmosie?

Wojciech Kulmatycki, dwie zakonnice i astronom "dostali" planetoidy

Jak wiadomo, obiekty w kosmosie otrzymują rozmaite nazwy. Ma to na celu oddanie hołdu ludziom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach, często dalekich od astronomii. Tym razem Międzynarodowa Unia Astronomiczna w nazwach plenetoid uczciła czterech Polaków: trenera strzelectwa sportowego Wojciecha Kulmatyckiego, zakonnicę Faustynę Kowalską i Urszulę Ledóchowską, a także astronoma Henryka Chrupałę. Planetoidę, którą nazwano "Kulmatycki" znana jest pod numerem 836465 (inne oznaczenie: 2012 RY11). Odkryta została przez dwóch Polaków: Michała Kusiaka i Michała Żołnowskiego w 2012 roku. Wojciech Kulmatycki, czyli nowy patron planetoidy, prowadzi naszą kadrę narodową w w konkurencji pistoletu sportowego oraz pistoletu szybkostrzelnego. Jego podopieczni wielokrotnie zwyciężali w zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego. Wojciech Kulmatycki jest trenerem PZSS klasy mistrzowskiej z 40-letnim stażem. Ma 63 lata.

Kim są patroni planetoid?

Wspomniane zakonnice (Faustyna Kowalska i Urszula Ledóchowska) uznane zostały za święte przez Kościół katolicki. Pierwsza znana była z wizji i objawień, które jej się ukazywały. Druga z kolei zasłynęła z utworzenia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Siostra Ledóchowska bardzo angażowała się w pomoc innym, przede wszystkim dzieciom. Henryk Chrupała natomiast to wybitny astronom, fizyk i popularyzator astronomii. Przez 30 lat był był dyrektorem Planetarium Śląskiego. Organizował też z Olimpiadę Astronomiczną.

