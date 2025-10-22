Królowa ukraińskich WAGs odsłoniła imponujący biust. Ten widok może pogrążyć każdego mężczyznę

Żona reprezentanta kraju ma ciało bogini. Na zdjęciach lubi odsłonić nawet za dużo

Rywalizacja w Lidze Konferencji jest dla polskiego kibica w tym sezonie niezwykle emocjonująca. Aż cztery polskie zespoły rywalizują w fazie ligowej w tym sezonie i sam początek zmagań na tym etapie był bardzo dobry – aż trzy z nich wygrały swoje mecze! Niestety, jako jedyna bez punktów swoje spotkanie zakończyła Legia Warszawa, której trener Edward Iordanescu podjął bardzo kontrowersyjne decyzje co do składu. Porażka z Samsunsporem jest o tyle bolesna, że lada dzień „Wojskowi” zmierzą się z Szachtarem Donieck – niezwykle utytułowanym klubem w rozgrywkach ukraińskich, a do tego regularnie grającym w europejskich pucharach i w ostatnich latach często była to Liga Mistrzów, a nie LKE.

Jan Tomaszewski o meczu z Litwą i kontuzji Roberta Lewandowskiego

Przez lata jedną z gwiazd Szachtara Donieck był Ołeksandr Zubkow – obecnie zawodnik Trabzonsporu – który jest również reprezentantem swojego kraju. Jednak głośno jest nie tylko o 29-latku, ale i o jego żonie, o czym wspominał nawet... Jacek Laskowski przed meczem sparingowym Polska – Ukraina, poprzedzającym Euro 2024, na którym zagrały obie te reprezentacje. Nic jednak dziwnego, ze Anna Zubkowa budzi wiele emocji – wystarczy wejść na jej konto na Instagramie, by dowiedzieć się, o co tyle szumu.

Anna Zubkowa z pewnością jest jedną z najpiękniejszych WAGs, jeśli chodzi o reprezentację Ukrainy. Co więcej, kobieta nie stroni od odważnych zdjęć i filmów publikowanych na swoim koncie na Instagramie. Znaleźć tam możemy masę zdjęć w skąpych bikini, zmysłowej bieliźnie czy inne, mocno odsłaniające jej ciało – niektóre z nich zdają się być wręcz na granicy regulaminu Instagrama, z czego zdaje sobie sprawę sama Zubkowa – na niektórych zdjęciach zdarza się jej zasłonić „strategiczne” miejsca dodatkowymi emotkami. Jakiś czas temu żona reprezentanta Ukrainy pochwaliła się kolejną odważną fotką, a więcej takich znajdziecie w galerii powyżej!

