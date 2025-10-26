Lamine Yamal z ogromnym wsparciem przed El Clasico. Swoją słynną sporo starszą dziewczynę już przedstawił Hansiemu Flickowi

Lamine Yamal, młoda gwiazda FC Barcelony, przedstawił swoją dziewczynę, argentyńską raperkę Nicki Nicole, trenerowi Hansiemu Flickowi po meczu Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus.

Do spotkania doszło po wygranym przez Barcelonę meczu 6:1, w którym Yamal strzelił gola z rzutu karnego.

Wsparcie ze strony Nicki Nicole i trenera Flicka jest ważne dla Yamala przed zbliżającym się El Clasico, które odbędzie się w niedzielę, 26 października o godzinie 16:15.

Lamine Yamal w bardzo młodym wieku stał się sławny na całym świecie. Wszystko z powodu niesamowitych umiejętności piłkarskich. Nie miał nawet 17 lat, gdy był już wielką gwiazdą reprezentacji Hiszpanii podczas Euro 2024. Po zakończeniu mistrzostw Europy, które zresztą jego drużyna wygrała, brylował w drużynie FC Barcelona, walnie przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrza kraju. Uwagę mediów przykuwają nie tylko popisy czysto piłkarskie Lamine'a Yamala, lecz także jego życie uczuciowe. Latem piłkarz spędzał wakacje u boku Fati Vázquez, starszej od niego o 12 lat celebrytki. Potem gwiazdor Barcelony związał się ze słynną argentyńską raperką - Nicki Nicole, także sporo starszą od siebie (7 lat). Wygląda na to, że to poważny związek. Lamine Yamal bowiem przedstawił swoją dziewczynę Hansiemu Flickowi, czyli swojemu trenerowi z Barcelony.

Lamine Yamal z ogromnym wsparciem Nicki Nicole

Do tej sytuacji doszło po meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona - Olympiakos Pireus. Katalończycy rozbili rywali 6:1, a Lamine Yamal wpisał się na listę strzelców, skutecznie egzekwując rzut karny. Już po zakończeniu rywalizacji Nicki Nicole usiadła na ławce rezerwowych Barcy i wyściskała ukochanego. Po chwili piłkarz przedstawił raperkę Hansiemu Flickowi. Ta chyba wywarła na niemieckim trenerze dobre wrażenie, bo kamery zarejestrowały, jak uśmiechał się szeroko. To na pewno ważne dla samego Yamala. Jeden z najlepszych zawodników na świecie w niedzielę, 26 października, zagra bowiem w El Clasico (spotkanie Real Madryt - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 16.15) i ogromne wsparcie i ze strony dziewczyny, i trenera może być kluczem do sukcesu Katalończyków. Na Nicki Nicole na pewno Lamine Yamal może liczyć.

