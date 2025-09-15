Piotrowski to prawdziwa legenda sportów walki. Wielokrotny zawodowy mistrz świata w kickboxingu w latach 80-tych i 90-tych XX wieku był jednym z najlepszych polskich sportowców bez podziału na dyscypliny. "Punisher" trzykrotnie znalazł się w czołowej "10" plebiscytu "Przeglądu Sportowego", w tym dwukrotnie na wysokim 2. miejscu.

Marek Piotrowski: sukcesy legendy sportów walki

Piotrowskiego cenili także za oceanem. Magazyn "Fighter" uznał go za drugiego najlepszego kickboksera lat 80-tych, a w latach 1989 i 1994 amerykańscy eksperci wybierali go kickbokserem roku. W efekcie za swoje niesamowite osiągnięcia w 2009 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Niestety od wielu lat Piotrowski mierzy się z poważną chorobą – obumieralnością móżdżka. Problemy ze zdrowiem zatrzymały jego sportową karierę, ale środowisko sportów walki w Polsce nie zapomina o legendzie. Kilkanaście dni temu odbył się bieg, z którego cały dochód został przeznaczony właśnie na leczenie "Punishera". Na biegu pojawiło się wiele gwiazd na czele z Arturem Szpilką, Janem Błachowiczem, Michałem Materlą, Dariuszem Michalczewskim, Tomaszem Adamkiem czy Łukaszem Różańskim.

Marek Piotrowski wziął ślub! Gratulacje wysłał mu nawet papież Leon XIV

Piotrowski, tak jak przez lata w ringu, nie poddaje się i walczy ze wszystkich sił o powrót do zdrowia. Co więcej, "Punisher" wziął właśnie ślub! Wybranką jego serca została Dominika, a na uroczystości pojawili się m.in. Szpilka i Marcin Najman. Ten drugi za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradził, że osobiste gratulacje Piotrowskiemu wysłał sam papież Leon XIV!

"Papież Leon XIV na ślub Marka Piotrowskiego z Dominiką wysłał osobiste gratulacje i błogosławieństwo. Piękna okoliczność" - napisał Najman na Instagramie.