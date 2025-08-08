Lewandowska wraca z przygód! Na lotnisku czekała niespodzianka, która rozczuli każdego

Anna Lewandowska na wakacjach

Anna Lewandowska spędziła ostatnie dni na kobiecej podróży po Sri Lance w towarzystwie przyjaciółki. Relację z wyprawy regularnie publikowała na Instagramie, dzieląc się nietypowymi i zaskakującymi momentami. Jednym z nich była noc spędzona w hotelu za zaledwie 7 euro – bez prześcieradła i ręczników. Trenerka przyznała, że był to surowy, ale niezapomniany nocleg.

To jednak nie koniec przygód. Lewandowska postanowiła również przejechać się pociągiem trzeciej klasy, co kosztowało ją jedynie 1,5 euro. Sporą ciekawość wzbudziło też zdjęcie z hamburgerem – tym bardziej że Anna znana jest z promowania zdrowego stylu życia i diety. Jej odstępstwo od codziennych zasad wzbudziło żywe reakcje wśród fanów.

Urocze powitanie

Po powrocie do kraju na Annę czekały córki, które przygotowały dla niej wzruszające powitanie. Chwila uścisków została uchwycona na krótkim wideo, które trenerka opublikowała na Instagramie. Co ciekawe, jako podkład muzyczny do nagrania wybrała najnowszy utwór Mariny – żony Wojciecha Szczęsnego.

