Lewandowski kopie jak Van Damme! Prawie trafił Yamala, ale cyrki na treningu Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu w Azji, a atmosfera w zespole jest znakomita. Dowodem na to są nagrania z treningów, które podbijają internet. W rolach głównych wystąpili Robert Lewandowski i Lamine Yamal. Polak popisał się kopnięciem rodem z filmów akcji, niemal trafiając młodszego kolegę. To wywołało falę porównań do legendarnego aktora, Jeana-Claude'a Van Damme'a.