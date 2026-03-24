Lider kadry Albanii ma piękną żonę. To dla niej Berat Djimsiti chce awansować na mundial

Marcin Szczepański
2026-03-24 16:38

Berat Djimsiti, kapitan reprezentacji Albanii, będzie jednym z kluczowych zawodników w półfinale barażu o udział w mistrzostwach świata przeciwko Polsce. Doświadczony obrońca Atalanty Bergamo ma dodatkową motywację – jego żonę, piękną Serbkę Alisę. Mimo początkowych sprzeciwów rodziny, para stworzyła udany związek, a piłkarz marzy o historycznym awansie na mundial dla swojej ukochanej.

To on jest szefem obrony reprezentacji Albanii. Berat Djimsiti zrobi wszystko, aby w czwartek utrudnić życie polskiej kadrze na Stadionie Narodowym w półfinale barażu o udział w mistrzostwach świata. Kapitan albańskiej drużyny może liczyć na doping ze strony atrakcyjnej żony, którą jest Serbka Alisa.

Od Szwajcarii do Albanii: międzynarodowa kariera Djimsitiego

Djimsiti urodził się w Szwajcarii i występował w juniorskich zespołach Helwetów. Jego rodzice to Albańczycy z Kosowa. Od 2015 roku reprezentuje Albanię. Odrzucił za to możliwość występów dla Kosowa.

Kluczowy gracz Atalanty i ekspert od defensywy

Od lat doświadczony obrońca jest podporą Atalanty Bergamo, gdzie jego kolegą jest polski pomocnik Nicola Zalewski.

 Djimsiti świetnie radzi sobie w sytuacjach 1 na 1 – ocenia Piotr Czachowski, ekspert ligi włoskiej. – Potrafi włączyć się w akcje ofensywne, dobrze czyta grę. Świetnie łączy te wszystkie elementy. Do tego dobrze gra w powietrzu. Dlatego przy stałych fragmentach trzeba zwrócić na niego uwagę. Jest nieprzyjemny dla rywali – przekonuje były reprezentant Polski.

Miłość ponad podziałami: żona Serbka i marzenia o mundialu

Kapitan kadry Albanii ma wsparcie w żonie. Jego ukochana Alisa jest Serbką. Jej rodzinie nie przypadło do gustu to, że są razem. Jednak para postawiła na swoim i tworzy udany związek. Piłkarz nie ukrywa, że chciałby awansować z Albanią na mistrzostwa świata właśnie dla ukochanej. Albania nigdy w historii nie zagrała w światowym czempionacie.

