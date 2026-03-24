Podziwia Lewandowskiego i Zielińskiego, będzie przeciwko Polsce! Piękna Albanka rozgrzewa kibiców

KH Bartosz Olszewski
2026-03-24 13:02

Emocje przed meczem Polska - Albania rosną, nie tylko w naszym kraju. Wśród albańskich kibiców na szczególne wyróżnienie zasługuje piękna Eva Murati - albańska prezenterka telewizyjna, aktorka i modelka, która stała się prawdziwą gwiazdą europejskich mediów sportowych! Choć otwarcie podziwia talent polskich piłkarzy, takich jak Robert Lewandowski, jej serce bije tym razem dla albańskiej reprezentacji.

Eva Murati to znacznie więcej niż tylko piękna twarz na ekranie. Urodzona w 1995 roku, swoją karierę w mediach rozpoczęła już jako nastolatka. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Tiranie, co dowodzi jej wszechstronności i ambicji. Od 2017 roku jest jedną z głównych twarzy studia Ligi Mistrzów w albańskiej telewizji Vizion Plus i Tring TV, dzięki czemu zyskała światową popularność! Obecnie jest jedną z najbardziej znanych piłkarskich prezenterek na świecie, a praca przy LM daje jej regularne zderzenie z najlepszymi polskimi piłkarzami.

Piękna Albanka Eva Murati tym razem przeciwko Polakom

Jej popularność eksplodowała podczas Euro 2024, gdzie gorąco dopingowała swoją ojczystą reprezentację. Ubrana w narodowe barwy, przyciągała obiektywy fotoreporterów, a jej zdjęcia z trybun obiegały internet i zyskała miano jednej z najpiękniejszych fanek turnieju. Murati jest również wielką fanką Juventusu, gdzie grali m.in. Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik, a także... Roberta Lewandowskiego!

Albańska dziennikarka nie kryje swojego podziwu dla polskiego napastnika. W jednym z wywiadów stanęła w jego obronie, krytykując głosy niezadowolenia dochodzące ze strony niektórych polskich kibiców. "Przykre jest to, że część kibiców z Polski doceni Roberta Lewandowskiego dopiero jak ten skończy karierę, a to przecież najlepszy klasyczny napastnik w historii tego sportu i najlepszy zawodnik w historii Bundesligi w XXI wieku" – stwierdziła.

Mimo sympatii do polskich zawodników, jako Albanka całym sercem wspiera swoją drużynę narodową, co jest naturalne dla każdego kibica. Evę Murati tylko na Instagramie obserwuje ponad 1,4 mln użytkowników! Piękna prezenterka chętnie dzieli się z nimi zdjęciami ze swojego dynamicznego życia. Więcej jej zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

