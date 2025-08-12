Lukas Podolski i Cristiano Ronaldo jako jedyni tego nie zrobili! Ogromne wyróżnienie spośród setek piłkarzy

2025-08-12 11:17

To był niesamowity turniej z ogromną niespodzianką na samym końcu. Mowa oczywiście o mistrzostwach Europy, które odbyły się w Portugalii. Od tamtego momentu minęło ponad 20 lat. Wówczas w finale doszło niemałej niespodzianki, ponieważ w górą okazała się Grecja, po trafieniu w 57. minucie Angelosa Charisteasa. Na jednym z profili na "Instagramie" wrócono wspomnieniami do tamtego wydarzenia i wskazano tylko dwóch piłkarzy, a w tym wąskim gronie znalazł się Lukas Podolski i Cristiano Ronaldo. Co za wyróżnienie!

Lukas Podolski i Cristiano Ronaldo mimo 40-stu lat nadal nie zamierzają kończyć swoich karier. "Poldi" od kilku lat jest jednym z najbardziej prestiżowych piłkarzy Ekstraklasy, natomiast Portugalczyk zbija fortunę w Arabii Saudyjskiej, gdzie występuje w barwach Al-Nassr.

Niemiecki piłkarz przez lata występował kadrze narodowej, gdzie sięgał dwukrotnie po brązowy medal mistrzostw świata, a w 2014 roku udało się wywalczyć upragnione złoto. Ronaldo nie miał tyle szczęścia, co Podolski i w trakcie swojej kariery wywalczył z drużyną narodową złoty medal mistrzostw Europy (2016 rok) oraz dwa razy sięgał po zwycięstwo w Lidze Narodów. W gablocie Portugalczyka brakuje medalu z mundialu.

Podolski i Ronaldo jako jedyni! Wymowny komentarz byłego reprezentanta Niemiec

Na profilu "onefootball" została opublikowana ciekawa statystyka, która bezpośrednio podkreśla wyczyn Podolskiego i Ronaldo. Od mistrzostw Europy 2004 minęło ponad 20 lat, wówczas w finale Grecja pokonała niespodziewanie Portugalię po bramce Angelosa Charisteasa. Jednak po latach wychodzi na jaw, że spośród wszystkich piłkarzy, którzy brali udział w tamtej imprezie (368) tylko dwóch nadal kontynuuje swoje kariery. Mowa oczywiście o Podolski i Ronaldo. Piłkarz Górnika Zabrze w wymowny sposób zareagował na to wyróżnienie publikując post na swojej relacji i dołączając gif z podpisem: "Fighter!".

O Portugalczyku jest bardzo głośno w ostatnim czasie i to nie z powodu tej ciekawostki tylko za sprawą zaręczyn ze swoją partnerką Georginą Rodriguez.

