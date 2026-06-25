Maciej Rybus wróci do Polski?! Jego była żona swoim ciałem zachwyca całą Rosję

Maciej Rybus w reprezentacji Polski rozegrał 66 meczów. Pewnie byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie to, że zdecydował się zostać w Rosji po tym, jak Władimir Putin rozpoczął bestialski atak na Ukrainę. Inna sprawa, że piłkarz nie miał łatwej sytuacji - w końcu w Rosji żył razem z żoną - pochodzącą z Władywkawkazu - Laną Bajmatovą i dwoma synami. Potem sprawy jeszcze bardziej się pokomplikowały. W 2025 roku rosyjskie media informowały o rozwodzie Rybusa i Bajmatowej. Potem były reprezentant Polski - cytowany przez portal Metaratings.ru - zapowiedział, że poleci do Polski, ale tylko na Nowy rok. - Na razie mieszkam w Rosji. Moja rodzina i dzieci są tutaj - podkreślił. Teraz jednak pojawiły się nowe doniesienia o Macieju Rybusie. Wynika z nich, że wkrótce może zagrać w jednym z polskich klubów. Jego była żona raczej z Rosji ruszać się nie będzie. Tam zresztą zyskała sporą popularność w mediach społecznościowych. Internauci szczególnie chętnie oglądają gorące zdjęcia, na których Lana Bajmatova eksponuje swoje piękne ciało. Fotografie zobaczyć można w naszej galerii.

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Maciej Rybus miał dostać ofertę z Pelikana Łowicz

Sensacyjne wiadomości dotyczące byłego zawodnika Tereku Grozny, Sparka Moskwa, Lokomotivu Moskwa i Rubina Kazań podał "Fakt". Maciej Rybus być może zasili szeregi... Pelikana Łowicz, czyli klubu, którego jest wychowankiem. W artykule czytamy, że działacze łowickiego zespołu zaproponowali Rybusowi dołączenie do klubu. Ten ma "poważnie rozważać" powrót na plac gry. Już kilka miesięcy temu piłkarz deklarował, że chciałby "jeszcze gdzieś pograć".

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Wiadomo, że nie na wysokim poziomie, ale nawet w tych niższych ligach. (...) Teraz jestem taki trochę "zardzewiały", ale z czasem forma by przyszła, ale nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby grać profesjonalnie. Wiadomo, że chciałbym nawet potrenować, bo to jest fajne spędzenie czasu, masz zaplanowany dzień, kontakt z zawodnikami. Myślę, że potrzebowałbym czasu, żeby się przygotować

- mówił "Faktowi" 66-krotny reprezentant Polski, który ostatnio poważnie grał w piłkę w Rubinie Kazań w 2024 roku.