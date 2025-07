Magda Linette w zmysłowej sesji. Fani zachwyceni zdjęciami polskiej tenisistki!

Przed Magdą Linette występ w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Polska tenisistka postara się tam przełamać złą passę - w dwóch ostatnich turniejach przegrywała już w pierwszej rundzie. Jednym z nich był Wimbledon, gdzie poniosła bolesną porażkę z Francuzką Elsą Jacquemot. Był to siódmy z rzędu wielkoszlemowy występ Linette, który zakończył się na 1. rundzie. Po przełomowym półfinale Australian Open 2023 Polka nie jest w stanie nawiązać do tego wyniku, ale lepiej idzie jej w turniejach niższej rangi. Dzięki temu wciąż zajmuje wysokie miejsce w rankingu WTA - obecnie jest 28. rakietą świata. W Waszyngtonie nie będzie jednak łatwo, bo pomimo rozstawienia z "8" już "na dzień dobry" wpadła na piekielnie groźną Amerykankę Danielle Collins.

Kibice mają jednak nadzieję, że Linette utrzyma dobry nastrój, którym emanowała ostatnio w mediach społecznościowych. 33-letnia tenisistka wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej na włoskich uliczkach, a jej efektami podzieliła się na Instagramie.

"Każda gra ma swój rytm, każde ciało cykl, a każde miasto puls. Pomiędzy tym wszystkim, znajduję równowagę" - napisała po angielsku polska zawodniczka. Efekty zmysłowej sesji zachwyciły jej fanów!

"Świetna sesja", "DO SKO NA ŁE!!!! To są tak wspaniałe foty, że ja nie mam słów!", "Jak zawsze zjawiskowa" - komplementowali ją w komentarzach. I to nie tylko polscy kibice, bo można znaleźć wiele wpisów zagranicznych sympatyków Linette.

Wiele wskazuje na to, że sesja była efektem współpracy Linette ze znaną marką. Już kilka tygodni temu pewne zdjęcia poznanianki dla tej marki ujrzały światło dzienne. Zostały zrealizowane w Rzymie, w trakcie prestiżowego turnieju Internazionali BNL d'Italia, kluczowej imprezy WTA na kortach ziemnych przed Roland Garros. Te fotografie prezentujemy poniżej.

i Autor: Ola Bodnaruś Magda Linette Bimba Y Lola