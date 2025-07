Marcin Dubiel obściskuje się z tajemniczą brunetką! Dopiero co rozstał się z Natsu

Marcin Dubiel w przeszłości był czołowym zawodnikiem FAME MMA, toczył też pojedynki w nieistniejącym już High League. Po aferze „Pandora Gate” Dubiel został wyrzucony z FAME i choć nie został o nic oskarżony, to wciąż nie wrócił do walk. Do tej pory stoczył on osiem pojedynków, z czego 6 na FAME MMA i 2 na High League. Aż sześć z tych konfrontacji wygrał – przegrał tylko w debiucie na FAME 8 przeciwko Kacprowi Błońskiemu, a później na High League 3 pokonał go Alberto Simao. Ostatnią walkę we freak-fightach Marcin Dubiel stoczył przeciwko Filipowi Marcinkowi na FAME Friday Arena w lipcu 2023 roku.

Afera „Pandora Gate” wybuchła pod koniec 2023 roku, a wśród osób, których dotyczył materiał Sylwestra Wardęgi i Mikołaja „Konopskyy'ego” Tylko, pojawiło się nazwisko właśnie Marcina Dubiela. Ten ostatecznie nie został o nic oskarżony, ale jego reputacja mocno ucierpiała, a on sam został wyrzucony z FAME MMA. Co ciekawe, związany był on wówczas z Natsu, która nie zostawiła go i wspierała w trudnych chwilach. Niedawno Dubiel miał swój moment triumfu, ponieważ... wygrał w sądzie z Wardęgą. Niestety, okazało się, że w jego życiu prywatnym już tak dobrze nie jest, ponieważ ostatecznie rozstał się z Natsu.

Rozstanie Dubiela z Natsu odbiło się szerokim echem, a influensera mocno to przeżyła. – Jakiś czas temu, jest to dla mnie cholernie ciężki okres, może tego nie widać na socialach, bo o to mi chodziło, nie chcę współczucia, nie chcę rad, chcę spokoju. Chcę żyć przynajmniej trochę normalnie w tej nowej rzeczywistości. Poza tym jestem silną babą i wszystko tłumię w sobie, sama nie wiem czy to dobrze. Wracając, szukamy mieszkań osobno, do tego czasu musimy mieszkać razem, ale nie ma między nami złej krwi ani złych emocji. Jest tylko smutek i żal Rozstanie nie jest z mojej inicjatywy, bo to mi zarzucacie, niczego nie oznajmiłam, nikogo nie zostawiłam. Można powiedzieć, że to wspólna decyzja, choć nie z mojej inicjatywy – napisała Natalia Karczmarczyk w połowie czerwca.

Czyży Marcin Dubiel już znalazł pocieszenie po rozstaniu? Serwis „Pudelek” opublikował zdjęcia, na których widać, jak były zawodnik FAME obściskuje się z tajemniczą brunetką. Nie widać co prawda, by się całowali, jednak na kilku zdjęciach toną w swoich objęciach, nie szczędząc sobie czułości. Póki co nie wiadomo, kim jest kobieta, z którą widziany był Dubiel.