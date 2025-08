Marcin Możdżonek zwrócił się do Karola Nawrockiego po zaprzysiężeniu. "Panie Prezydencie"

Karol Nawrocki jest już prezydentem. W środę (6 sierpnia) został uroczyście zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym. Przysięgę zakończył słowami: "Tak mi dopomóż Bóg", które nie są obowiązkowe. To ewidentnie spodobało się Marcinowi Możdżonkowi - byłemu siatkarzowi z Konfederacji. Po wszystkim zwrócił się on krótko do nowego prezydenta.

i Autor: Marek Kudelski/Super Express/AP Photo Marcin Możdżonek, Karol Nawrocki