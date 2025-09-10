Marcin Najman uderza w polityków. Zdradził, co zrobiłby w kryzysowej sytuacji. Jasne oczekiwania

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-10 13:32

Polska przestrzeń powietrzna została w nocy z 9 na 10 września wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony, wszystkie zostały zestrzelone przez wojsko – poinformowało MSWiA. Władze określają incydent jako „prowokację na dużą skalę”. W tle sprawy o bezpieczeństwo państwa pojawił się także głośny komentarz Marcina Najmana, który w mediach społecznościowych zadeklarował gotowość do pójścia na front i uderzył w polityków.

Marcin Najman

i

Autor: Super Express Marcin Najman

Rosyjskie drony nad Polską. Szok w nocy z 9 na 10 września

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Wszystkie obiekty zostały zestrzelone przez wojsko, a incydent władze określają jako „prowokację na dużą skalę”. Według danych na godzinę 11:00 służby zabezpieczyły szczątki siedmiu dronów oraz jednego pocisku – poinformowało MSWiA.

Do naruszeń doszło równolegle z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że polskie systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły wszystkie obiekty. Jak podała rzeczniczka MSWiA, szczątki dronów odnaleziono w miejscowościach: Cześniki, Czosnówka, Wyryki (gdzie doszło także do uszkodzenia budynku), Krzywowierzba Kolonia, Wohyń, Mniszków i Olesno. Resztki pocisku niewiadomego pochodzenia odkryto w Wyhalewie. Podkreślono, że sytuacja jest dynamiczna i możliwe są kolejne znaleziska.

MSWiA: znaleziono 7 dronów i szczątki jednego pocisku. Zidentyfikowano m.in drony wabiki typu Gerbera

Premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że służby odnotowały łącznie 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej. – W tej chwili trwa poszukiwanie i identyfikacja szczątków zestrzelonych dronów. Sprawdzanie informacji zajmie trochę czasu, także ze względu na warunki pogodowe – zaznaczył. Szef rządu zaapelował do obywateli o ostrożność: „Każdy podejrzany przedmiot, mogący przypominać szczątki drona, może stanowić zagrożenie. Proszę nie zbliżać się, nie dotykać i natychmiast powiadomić służby”.

Dron Mniszków
25 zdjęć

Marcin Najman o mobilizacji wojskowej w Polsce

Redakcja „Super Expressu” przygotowała jakiś czas temu artykuł na temat szczegółów mobilizacji wojskowej w Polsce i informacji, kto jako pierwszy wezwany byłby na front.

Grafikę z mediów społecznościowych opublikował na swoim profilu na Instagramie i X (dawniej: Twitter) Marcin Najman, który przyznał, że on jest gotowy od razu wybrać się na front.

- Ja pójdę sam. Nie trzeba będzie mnie wzywać. Ale mam nadzieję, że wezwanie w pierwszej kolejności dostaną politycy – napisał Najman w opisie posta.

Express Biedrzyckiej - Wstęp 10.09.2025
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
MARCIN NAJMAN