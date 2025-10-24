Marcin Najman zobaczył stewardessy LOT i nie mógł się powstrzymać! Naprawdę to zrobił

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-24 16:54

Jeden ruch Marcina Najmana wystarczył, aby znów zrobiło się o nim głośno. "Cesarz polskich freak-fightów" podczas podróży samolotem linii LOT skorzystał z okazji i przeprosił załogę za niedawną "aferę samolotową" z udziałem Tomasza Adamka! Najman wręczył stewardessom drobny upominek.

Marcin Najman w samolocie

i

Autor: Marcin Najman/ Instagram Marcin Najman w samolocie

Przypomnijmy, że Tomasz Adamek po udanym debiucie w FAME MMA został wyrzucony z samolotu powrotnego do USA. "Afera samolotowa" z maja 2024 roku z udziałem byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych w boksie odbiła się szerokim echem w środowisku polskich sportów walki, a zwłaszcza freak-fightów. Adamek od lat jest skonfliktowany z Marcinem Najmanem, o czym można było przekonać się przed ostatnią walką "Górala" z Roberto Soldiciem w FAME. "Cesarz polskich freak-fightów" krytykował wtedy legendarnego pięściarza m.in. za eksces z samolotem, a półtora miesiąca po wrześniowej gali ponownie wrócił do tego tematu.

Tomasz Adamek wyprowadzony z samolotu! Skandal na lotnisku, legenda pijana?! "Wypiłem trochę wina, rano jedno piwko"

QUIZ. Rozpoznasz polskie gwiazdy sportu bez twarzy?
Pytanie 1 z 10
Kim jest ten sportowiec?
QUIZ: Kim jest ten sportowiec?

"Afera samolotowa" Adamka. Najman przeprosił stewardessy

"Jako Cesarz Polskich Freak Fightów przeprosiłem Panie Stewardesy z LOT za chlew, jaki Adamek urządził na pokładzie samolotu LOT kilka miesięcy temu. Zrobiłem to w imieniu całego środowiska sportów walki" - napisał w mediach społecznościowych Najman i opublikował stosowny filmik z samolotu.

Widać na nim, jak 46-latek wręcza jednej ze stewardess upominek na przeprosiny.

- Nie trzeba było, ale dziękujemy bardzo. Na pewno cała załoga skorzysta - zareagowała na niespodziewany gest.

- Moi drodzy, myślę że sprawa jest załatwiona elegancko. Panie stewardessy zostały przeproszone w imieniu całego środowiska sportów walki, jak i "Cesarza polskich freak-fightów". Mam nadzieję, że z tego chlewu, którego Adamek narobił, jakoś wybrnęliśmy. Sprawa załatwiona - podsumował Najman. Całe nagranie z samolotu linii LOT znajdziesz poniżej.

Marcin Najman przyłapany z córką Lecha Wałęsy! Z niczym się nie kryli. Zdjęcia ze wspólnego wyjścia obiegły całą Polskę

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOT
FAME MMA
MARCIN NAJMAN
TOMASZ ADAMEK