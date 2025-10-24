Marcin Najman zobaczył stewardessy LOT i nie mógł się powstrzymać! Naprawdę to zrobił

Przypomnijmy, że Tomasz Adamek po udanym debiucie w FAME MMA został wyrzucony z samolotu powrotnego do USA. "Afera samolotowa" z maja 2024 roku z udziałem byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych w boksie odbiła się szerokim echem w środowisku polskich sportów walki, a zwłaszcza freak-fightów. Adamek od lat jest skonfliktowany z Marcinem Najmanem, o czym można było przekonać się przed ostatnią walką "Górala" z Roberto Soldiciem w FAME. "Cesarz polskich freak-fightów" krytykował wtedy legendarnego pięściarza m.in. za eksces z samolotem, a półtora miesiąca po wrześniowej gali ponownie wrócił do tego tematu.

Tomasz Adamek wyprowadzony z samolotu! Skandal na lotnisku, legenda pijana?! "Wypiłem trochę wina, rano jedno piwko"

"Afera samolotowa" Adamka. Najman przeprosił stewardessy

"Jako Cesarz Polskich Freak Fightów przeprosiłem Panie Stewardesy z LOT za chlew, jaki Adamek urządził na pokładzie samolotu LOT kilka miesięcy temu. Zrobiłem to w imieniu całego środowiska sportów walki" - napisał w mediach społecznościowych Najman i opublikował stosowny filmik z samolotu.

Widać na nim, jak 46-latek wręcza jednej ze stewardess upominek na przeprosiny.

- Nie trzeba było, ale dziękujemy bardzo. Na pewno cała załoga skorzysta - zareagowała na niespodziewany gest.

- Moi drodzy, myślę że sprawa jest załatwiona elegancko. Panie stewardessy zostały przeproszone w imieniu całego środowiska sportów walki, jak i "Cesarza polskich freak-fightów". Mam nadzieję, że z tego chlewu, którego Adamek narobił, jakoś wybrnęliśmy. Sprawa załatwiona - podsumował Najman. Całe nagranie z samolotu linii LOT znajdziesz poniżej.

