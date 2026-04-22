Bracia Michał i Marcin Żewłakow, byli reprezentanci Polski, świętują dziś swoje 50. urodziny.

Od dzieciństwa, przez kariery piłkarskie, aż po wspólne występy na Mistrzostwach Świata – ich droga jest pełna niezwykłych historii.

Dowiedz się, jak radzili sobie z zamianami w szkole, dlaczego Michał był „Smolarkiem”, a Marcin „Bońkiem”, i co robią dziś!

Pierwszy na świat przyszedł Michał, który od brata jest starszy o pięć minut. Na początku rodzice mieli kłopot z rozróżnianiem bliźniaków. Dlatego mama na ręce jednego z nich zawsze zawiązywała wstążkę. Później problemy z ich rozpoznaniem mieli także nauczyciele. Dlatego były sytuacje, w których bracia pomagali sobie na lekcjach. Zdarzało się więc, że to Marcin odpowiadał za brata.

Marcin chciał być jak Boniek, Michał jak Smolarek

Mieli smykałkę do sportu. Michał został ministrantem, bo na plebanii mógł grać w ping-ponga. Trenował także judo, ale to piłka była największą pasją obu braci. Z zapałem oglądali mundial w Meksyku w 1986 roku. To po nim Michał został „Smolarkiem” na cześć Włodzimierza, który strzelił gola z Portugalią. Na Marcina koledzy wołali... Boniek.

- Miałem wszystko, czego potrzebowałem. Miałem gdzie się uczyć, spać, do kogo przytulić i od kogo usłyszeć, że ludzi trzeba szanować. Miałem brata bliźniaka, który był przyjacielem, kolegą, rywalem, czasem tarczą. Chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, jakie to było istotne – opowiadał Marcin w rozmowie z „Rzeczpospolitą", zapytany o okres dzieciństwa.

Razem zagrali w reprezentacji Polski na mundialu

Michał jako pierwszy z bliźniaków zadebiutował w reprezentacji Polski. W 1999 roku selekcjoner Janusz Wójcik zabrał go na tournee do Tajlandii i dał szansę w meczu z Nową Zelandią. Razem w kadrze bracia pojawili się za kadencji trenera Jerzego Engela. Wyjątkowy był dla nich mecz towarzyski z Francją w 2000 roku. Po raz pierwszy wspólnie zagrali w wyjściowym składzie Biało-Czerwonych. Na trybunach stadionu w Paryżu obecni byli rodzice. To nie był koniec niezapomnianych momentów. Później wystąpili m.in. przeciwko Holandii, w której byli bliźniacy: Frank i Ronald de Boer. Minusem było tylko to, że oba spotkanie polska kadra przegrała. Michał wspomniany rok kończył z nagrodą. Przypadł mu tytuł „Odkrycie roku” w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna”.

Na koniec kariery zagrali przeciwko sobie w Polsce

Do historii przeszedł za to ich występ przeciwko Armenii w Warszawie w el. MŚ 2002, w którym strzelili po golu. Później dane było im wspólnie zagrać na mundialu, na którym Marcin zdobył bramkę z USA. Jego kariera w drużynie była krótka i zakończyła się na 25 meczach i pięciu golach. Za to Michał śrubował licznik z występami. Zatrzymał się na 102 spotkaniach i trzech bramkach. Był z kadrą na trzech imprezach: dwóch mundialach i EURO. Rozstał się z nią po konflikcie z trenerem Franciszkiem Smudą, który miał zastrzeżenia do jego zachowania i Artura Boruca podczas powrotu z Ameryki.

Kariery bliźniacy zakończyli w Polsce. Michał w Legii, a Marcin w Bełchatowie i Koronie. W ten sposób mogli zagrać przeciwko sobie, tak jak kiedyś w Belgii. Dziś dalej działają w futbolu, choć w innych rolach. Pierwszy jest dyrektorem sportowym Legii, drugi komentatorem Canal+ Sport.

