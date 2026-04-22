Wygłaszał kazanie. Nagle zaczął mówić o polskiej tenisistce! Ksiądz zaskoczył wiernych

Kamil Heppen
2026-04-22 14:55

Sukcesy polskich sportowców potrafią odbić się naprawdę szerokim echem. Najświeższym przykładem jest tenisistka Maja Chwalińska i sytuacja z... pewnej parafii. W trakcie niedzielnego kazania ksiądz nagle zaczął mówić o sportsmence, która właśnie wygrała swój pierwszy turniej WTA w tym sezonie! Nietypową historią w programie "Trzecim Serwis" podzielił się Karol Stopa.

  • Maja Chwalińska wygrała turniej rangi WTA 125 w portugalskim Oeiras i awansowała na najwyższe w karierze 118. miejsce w światowym rankingu.
  • O jej sukcesie było głośno nawet w kościele!
  • Karol Stopa opowiedział o wyjątkowym kazaniu, w trakcie którego ksiądz przytoczył wynik Chwalińskiej.

Ksiądz zaczął mówić o Mai Chwalińskiej. Tenisistka bohaterką niedzielnego kazania

Za Mają Chwalińską niezwykle udany turniej na kortach ziemnych w portugalskim Oeiras. Tylko w pierwszym meczu z Hiszpanką Kaitlin Quevedo straciła seta (3:6, 6:2, 6:4), a następnie w wielkim stylu pokonała kolejne rywalki: rozstawioną z "1" Brazylijkę Beatriz Haddad Maię (6:0, 6:4), Szwajcarkę Simonę Waltert (6:1, 6:0), Amerykankę Robin Montgomery (6:2, 6:0) i w finale Austriaczkę Sinję Kraus (6:1, 6:3).

Zasłońcie oczy! Amanda Anisimova w sukience z superwycięciem na biust! Rywalka Igi Świątek o krok od wpadki

Trzeci tytuł WTA i pierwszy w tym sezonie! Oto za jeszcze wiele finałów z moją Sinją Kraus - cieszyła się po triumfie nad dobrą koleżanką Chwalińska, prezentując w mediach społecznościowych zdjęcia z Oeiras.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka

Jej sukces nie przeszedł w Polsce bez echa. Z gratulacjami dla przyjaciółki pospieszyła m.in. Iga Świątek. Pierwszy w tym sezonie triumf dał jej awans na życiowe 118. miejsce w rankingu WTA. Pierwsza "setka" jest coraz bliżej, a kibice trzymają kciuki, by "pękła" już w najbliższych tygodniach. Także ci, dla których wiara to najważniejszy aspekt w życiu!

Zadzwonił do mnie z pytaniem, czy wiem, co stało się z Mają Chwalińską. Bo był w kościele i ksiądz na kazaniu o tym mówił. Ksiądz widocznie był jakimś fanem tenisa - Karol Stopa opowiedział w programie "Trzeci Serwis" o niespodziewanym telefonie po sukcesie tenisistki.

Ekspert Eurosportu był pod wrażeniem występu 24-latki w Portugalii. Pozostaje mieć nadzieję, że Chwalińska potwierdzi formę w nadchodzących turniejach. Na razie - zgodnie z przewidywaniami - wycofała się z drugiego turnieju startującego w Oeiras.

