Modelka mocno rozbita w ringu! Wcześniej zdecydowała się na bardzo odważny strój podczas ważenia

Starcie odbyło się na karcie wstępnej gali, której głównym wydarzeniem był pojedynek Bena Whittakera z Benjaminem Gavazim.

Choć sama walka dostarczyła kibicom sporo emocji, atmosfera zrobiła się gęsta już dzień wcześniej. Podczas ważenia Cotton zaliczyła nieprzyjemną wpadkę z garderobą, która wywołała poruszenie wśród obserwatorów. W ringu jednak nie było miejsca na rozproszenia - obie zawodniczki wyszły skoncentrowane i gotowe na twardą wymianę.

Była zawodniczka UFC Molly McCann rozbiła Ebonie Cotton, która pracuje także jako modelka

McCann, mająca na koncie 22 walki w MMA i słynąca z agresywnego stylu, od początku narzuciła swoje warunki gry. Jej mocne, precyzyjne uderzenia robiły wrażenie, a doświadczenie zdobyte w UFC wyraźnie procentowało. Cotton, która przed wejściem do sportów walki pracowała jako modelka, pokazała jednak ogromny hart ducha. Mimo, że jedna z kombinacji McCann rozcięła jej skórę i krew zaczęła spływać po twarzy, Cotton ani przez moment nie myślała o poddaniu.

Zawodniczki zmuszały się nawzajem do maksymalnego wysiłku. Cotton, mimo widocznych obrażeń, regularnie odpowiadała mocnymi ciosami i nie pozwalała McCann przejąć pełnej kontroli. Tempo pojedynku, jak na kategorię super kogucią, było imponujące. Ostatecznie jednogłośnie na punkty wygrała McCann. Dla Brytyjki to już drugi sukces w boksie, zaledwie dwa miesiące po debiutanckiej wygranej z Kate Radomską.

Fani nie kryli zachwytu. W mediach społecznościowych chwalili McCann za energię, determinację i atrakcyjny styl: jedni określali pojedynek jako "świetną małą wojnę", inni podkreślali jej opanowanie i waleczność.

