Internet zapłonął! Wystarczyło jedno zdjęcie pięknej córki legendarnego piłkarza. "Bogini"

Pavel Nedved, zdobywca Złotej Piłki z 2003 roku i ikona Juventusu, przez lata był podziwiany za swoje umiejętności na boisku. Dziś, choć od zakończenia jego kariery minęło już sporo czasu, ponownie znalazł się w centrum uwagi, a wszystko za sprawą swojej 29-letniej córki, Ivany. Gdy oboje pojawili się publicznie podczas meczu mistrzostw świata Czechy - Meksyk (0:3), wielu fanów początkowo myślało, że zjawiskowa blondynka u boku 53-latka to jego nowa, młoda partnerka! Prawda okazała się jednak znacznie ciekawsza.

Córka legendy futbolu rozpala na mundialu! Jej bikini jest tak małe, że prawie go nie widać

35

Ivana Nedved, córka legendarnego piłkarza, błysnęła na MŚ 2026

Gdy okazało się, że to Ivana Nedved, media społecznościowe eksplodowały. Co ciekawe, to samo imię nosi jej matka - Ivana Nedvedova. Internauci nie mogli wyjść z podziwu dla urody 29-latki, nazywając ją wprost „boginią”. Jej profil na Instagramie, obserwowany przez blisko 80 tysięcy osób, szybko zyskał na popularności. Ivana regularnie publikuje tam zjawiskowe zdjęcia ze swoich licznych podróży po całym świecie, często związanych z turniejami tenisowymi, na których towarzyszy swojemu narzeczonemu, amerykańskiemu tenisiście Sebastianowi Kordzie.

To kolejna historia na to, jak niewiele potrzeba, by rozpalić wyobraźnię fanów. Jedno wspólne ujęcie z legendarnym ojcem wystarczyło, aby z zapomnianej postaci stała się prawdziwą sensacją, o której urodzie i stylu życia rozpisują się media na całym świecie. Pech chciał, że na własne oczy oglądali akurat klęskę reprezentacji Czech, która odpadła z mundialu. Więcej zdjęć pięknej Ivany Nedved znajdziesz w naszej galerii.

📸 - PAVEL NEDVED LOOKS COMPLETELY DEVASTATED AS CZECH REPUBLIC ARE GETTING ELIMINATED FORM THE WORLD CUP! pic.twitter.com/VZ8Ekyu8kC— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 25, 2026