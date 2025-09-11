Pep Guardiola rzucił te słowa kierunku Roberta Lewandowskiego! Błyskawiczna reakcja

Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii światowego futbolu. Reprezentant Polski swoją profesjonalną zagraniczną karierę rozpoczął w Borussi Dortmund, a następnie dołączył do Bayernu Monachium. Natomiast sezon 2024/2025 będzie czwartym polskiego napastnika w barwach Barcelony. Przez te wszystkie lata kapitan reprezentacji Polski miał okazję współpracować z topowymi trenerami m.in. Jurgenem Kloppem, czy Pepem Guardiolą. Hiszpan ponownie docenił klasę 37-latka, na co od razu zareagował Anna Lewandowska.

Na te słowa Pepa Guardioli błyskawicznie zareagowała Anna Lewandowska! Były trener kapitana reprezentacji Polski się nie certolił

Robert Lewandowski od wielu lat występuje w klubach ze światowego poziomu. Swoją karierę zagranicą napastnik rozpoczął w Borussi Dortmund, a najwyższy poziom formy osiągnął w Bayernie Monachium. Od czterech lat napastnik broni barw Barcelony i mimo wieku udowadnia swoją wartość.

Wielki powrót do kadry Lewandowskiego!

W ostatnich miesiącach było głośno odejściu Lewandowskiego z reprezentacji Polski, a wszystko za sprawą konfliktu z Michałem Probierzem. Kibice kapitana "biało-czerwonych" mieli powody do radości, ponieważ wrócił napastnik w wielki stylu, zdobywając bramkę w meczu z Finlandią.

Pep Guardiola w pięknych słowach docenił Roberta Lewandowskiego! Nie zabrakło reakcji żony kapitana reprezentacji Polski

Robert Lewandowski przez kontuzję nie mógł dobrze rozpocząć sezonu 2024/2025 z powodu kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że to może być ostatni rok w barwach Barcelony, o czym mówiły hiszpańskie media.

Lewandowski w przeszłości miał okazję współpracować z najlepszymi trenerami na świecie m.in. Jurgenem Kloppem, czy Pepem Guardiolą. Hiszpan kolejny raz docenił pracowitość napastnika, którego miał okazję trenować w Bayernie Monachium.

To najbardziej zdyscyplinowany zawodnik, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Zawsze szuka sposobów, by się doskonalić - powiedział Guardiola cytowany przez portal "skillersystem"

Na te słowa szybko zareagowała Anna Lewandowska.

- To jest prawda - potwierdziła żona napastnika Barcelony.

