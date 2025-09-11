Pep Guardiola rzucił te słowa kierunku Roberta Lewandowskiego! Błyskawiczna reakcja

Na te słowa Pepa Guardioli błyskawicznie zareagowała Anna Lewandowska! Były trener kapitana reprezentacji Polski się nie certolił

Robert Lewandowski od wielu lat występuje w klubach ze światowego poziomu. Swoją karierę zagranicą napastnik rozpoczął w Borussi Dortmund, a najwyższy poziom formy osiągnął w Bayernie Monachium. Od czterech lat napastnik broni barw Barcelony i mimo wieku udowadnia swoją wartość.

Wielki powrót do kadry Lewandowskiego!

W ostatnich miesiącach było głośno odejściu Lewandowskiego z reprezentacji Polski, a wszystko za sprawą konfliktu z Michałem Probierzem. Kibice kapitana "biało-czerwonych" mieli powody do radości, ponieważ wrócił napastnik w wielki stylu, zdobywając bramkę w meczu z Finlandią.

Pep Guardiola w pięknych słowach docenił Roberta Lewandowskiego! Nie zabrakło reakcji żony kapitana reprezentacji Polski

Robert Lewandowski przez kontuzję nie mógł dobrze rozpocząć sezonu 2024/2025 z powodu kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że to może być ostatni rok w barwach Barcelony, o czym mówiły hiszpańskie media.

Lewandowski w przeszłości miał okazję współpracować z najlepszymi trenerami na świecie m.in. Jurgenem Kloppem, czy Pepem Guardiolą. Hiszpan kolejny raz docenił pracowitość napastnika, którego miał okazję trenować w Bayernie Monachium.

- To najbardziej zdyscyplinowany zawodnik, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Zawsze szuka sposobów, by się doskonalić - powiedział Guardiola cytowany przez portal "skillersystem"

Na te słowa szybko zareagowała Anna Lewandowska.

- To jest prawda - potwierdziła żona napastnika Barcelony.