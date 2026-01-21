Mikayla Demaiter, była bramkarka hokejowa, a obecnie modelka, znów zachwyca fanów swoimi zdjęciami.

"Najpiękniejsza bramkarka świata" opublikowała nowe fotografie w ultraobcisłym stroju, prezentując swoją figurę.

Zobacz, jak Mikayla Demaiter, śledzona przez ponad 3 miliony fanów, podgrzewa atmosferę w sieci!

Z lodowiska na salony. Kim jest Mikayla Demaiter?

Zanim jej nazwisko stało się synonimem zjawiskowej modelki i gwiazdy Instagrama, Mikayla Demaiter była obiecującą sportsmenką. Pochodząca z Kanady piękność broniła bramki w hokejowej drużynie Bluewater Hawks i robiła to znakomicie. Mimo talentu, w wieku zaledwie 19 lat podjęła odważną decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Bardziej niż lodowisko pociągał ją świat mody i fleszy. Swoją decyzję ogłosiła w mediach społecznościowych, żegnając się z ukochaną dyscypliną.

- Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem - poinformowała w mediach społecznościowych.

Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie ponad 3,1 miliona fanów z całego świata.

Najpiękniejsza bramkarka świata pokazała wyrzeźbione pośladki

Mikayla Demaiter słynie z niezwykle odważnych sesji zdjęciowych, w których często pokazuje się w strojach, które wydają się być na nią za małe. Niezależnie od tego, czy wciela się w rolę zmysłowej kowbojki, czy pozuje w bieliźnie, jej zdjęcia zawsze robią furorę. Tym razem nie było inaczej. Na najnowszych fotografiach pozuje w jednoczęściowym, ultraobcisłym kostiumie, który nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Materiał idealnie opina jej ciało, podkreślając każdą krągłość i eksponując jej niesamowicie wyrzeźbione pośladki. Fani w komentarzach nie szczędzą jej komplementów. Sama modelka zdaje się świetnie bawić, prowokując swoich obserwatorów, o czym świadczy jej najnowszy opis.

- Przeprosiłabym za to, że odwracam uwagę, ale oboje wiemy, że nie narzekasz… - napisała pod gorącymi zdjęciami.

