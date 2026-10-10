Najpiękniejsza koszykarka świata bez ubrań! Rozpaliła fanów. "11/10!"

W 2026 roku Sophie Cunningham dołączyła do elitarnego grona sportowców, którzy pojawili się na łamach słynnego magazynu "Sports Illustrated Swimsuit". Sesja zdjęciowa, która odbyła się na słonecznej wyspie Captiva na Florydzie, pokazała koszykarkę w zupełnie nowym świetle. Cunningham, pozując w zjawiskowym białym bikini oraz czarnym minikostiumie, zachwyciła fanów i udowodniła, że pewność siebie jest jej mocną stroną zarówno na boisku, jak i przed obiektywem. Sama zawodniczka określiła to doświadczenie jako jedno z najbardziej wzmacniających w jej życiu, mając nadzieję, że zainspiruje inne kobiety do akceptacji swojego ciała i siły.

Kibice opłakują Messiego, a cały świat mówi o tych zdjęciach jego żony! Antonela i jej ciało robią furorę

39

Najpiękniejsza koszykarka świata Sophie Cunningham. "11/10"

Sophie, która urodziła się 16 sierpnia 1996 roku, niedawno świętowała swoje 30. urodziny. Choć jej faktyczny dzień urodzin zbiegł się z meczem jej drużyny, znalazła czas na późniejsze świętowanie w gronie najbliższych. Zdjęcia z tej okazji, na których pozuje w kolorowym bikini, błyskawicznie obiegły internet, wywołując falę entuzjastycznych komentarzy. Fani nie szczędzili jej komplementów, oceniając jej wygląd nawet na "11/10" i podkreślając, że z wiekiem wygląda coraz lepiej! Jej posty na Instagramie, gdzie obserwują ją ponad 4 miliony, regularnie zdobywają setki tysięcy polubień.

Mimo rosnącej popularności w świecie mody i mediów, Sophie Cunningham pozostaje przede wszystkim profesjonalną koszykarką. Wybrana z 13. numerem w drafcie WNBA w 2019 roku przez Phoenix Mercury, szybko dała się poznać jako jedna z najskuteczniejszych rzucających z dystansu w lidze. Po kilku sezonach w Phoenix, w 2025 roku została zawodniczką Indiana Fever, gdzie odgrywa kluczową rolę. Jej waleczność, energia i umiejętności przywódcze czynią ją ważnym ogniwem zespołu i ulubienicą kibiców.

Koszulka Michaela Jordana sprzedana za kosmiczną kwotę. Takiego rekordu jeszcze nie było

Więcej zdjęć najpiękniejszej koszykarki świata znajdziesz w naszej galerii.