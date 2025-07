Najpiękniejsza polska sędzia odsłoniła wysportowane ciało. Aż szczęki opadły nam z wrażenia!

Karolina Bojar-Stefańska zachwyca formą po urodzeniu dziecka!

Karolina Bojar-Stefańska ma za sobą niezwykle ważne miesiące w życiu. Słynna arbiter piłkarska dała się poznać jako osoba niezwykle ambitna, aktywna zawodowo i dbająca o swoje ciało. Wiele z tych rzeczy musiało jednak zejść na dalszy plan, bowiem w życiu jej i jej męża, Daniela Stefańskiego, pojawiła się nowa osoba – w styczniu na świat przyszło dziecko pary. – 25 stycznia 2025 roku, choć było jeszcze przed świtem, nasze życie rozjaśnił przepiękny promyczek. Witaj na świecie nasza kochana Różyczko – pisała Karolina Bojar-Stefańska na Instagramie. To jednak nie wpłynęło negatywnie na aktywność pięknej sędzi, która spełniła jedno z zawodowych marzeń, ale nie dotyczących piłki nożnej – parę miesięcy po porodzie Bojar-Stefańska ogłosiła, że zdała egzamin adwokacki. – Do egzaminu zawodowego przystępowałam jako mama 9-tygodniowego bobasa. Bardzo dziękuję mojej rodzince za ogromne wsparcie. Mężowi za opiekę nad naszą córeczką, parzenie kawy i nieustanną wiarę we mnie, a Różyczce za bycie aniołkiem i przesypianie całych nocy – czytamy w poście na Instagramie.

Najpiękniejsza polska sędzia pokazała nogi do samego nieba. W kusym stroju odsłoniła kawał ciała

Okazuje się, Karolina Bojar-Stefańska szybko uporała się też z powrotem do formy po urodzeniu dziecka. Jak wiadomo, nie zawsze to jest takie łatwe, ale jak widać po zdjęciach na Instagramie, po ciążowym brzuszku nie zostało już ani śladu! Słynna arbiter pokazała bowiem kilka fotek z bieżni, na którą udała się w krótkich spodenkach i obcisłym topie, odsłaniającym brzuch. – Dobrze jest wrócić do biegania – skomentowała Karolina Bojar-Stefańska. W galerii poniżej znajdziecie więcej zdjęć najseksowniejszej sędzi świata.