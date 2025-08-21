Narzeczona Cristiano Ronaldo w skąpym ubraniu biegała po plaży! Dekolt Georginy Rodriguez rozpalił zmysły fanów. Prawdziwy ogień

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez to jedna z najbardziej popularnych par na całym świecie. Wszystko za sprawą ogromnej popularności Portugalczyka, który zdobył ją na piłkarskich boiskach. Kilka dni temu było bardzo głośno o zmianach, do jakich doszło w związku piłkarza i Argentynki. 40-latek poprosił Rodriguez o rękę, a ta od razu pochwaliła się pierścionkiem w mediach społecznościowych dodając wzruszający wpis.

- Tak, chcę. W tym i we wszystkich moich życiach - podpisała.

Fani pary oszaleli, a aktualnie ten post polubiło prawie 9 miliona osób! Szalony wynik! Nie zabrakło oczywiście masy komentarzy z gratulacjami, które napisali obserwujący.

Pierścionek na ręce Rodriguez zrobił niesamowite wrażenie na fanach i od razu zaczęły się domysły, jak bardzo musiał się wykosztować Ronaldo. Jak podaje "Bazaar", eksperci szacują jego wielkość na 22 do 30 karatów. Ile jest wart pierścionek zaręczynowy Cristiano Ronaldo? Jubilerka Maggi Simpkins w rozmowie z "The Cut" oszacowała wartość pierścionka na od 2 do 5 milionów dolarów.

Po zaręczynach Ronaldo i Rodriguez wiele osób wypominało słowa Portugalczyka w jednym z wywiadów, które udzielił kilka lat temu.

- Słyszałem gdzieś, że moja dziewczyna Georgina, mówiła, że chciałaby zostać moją żoną. I muszę przyznać, że to dla mnie bardzo zabawne, bo już jej jasno dałem do zrozumienia, że się nie ożenię. To zaszczyt dla każdej kobiety wyjść za mnie, ale mogę wiele stracić, jeśli w trakcie małżeństwa zdecydujemy się na separację. Małżeństwo nie jest priorytetem ani osiągnięciem, zwłaszcza dla mężczyzn - powiedział wówczas w jednym z wywiadów Ronaldo.

Argentynka kilka dni po zaręczynach udostępniła zdjęcia z pobytu na plaży, gdzie była w bardzo skąpym stroju i ogromnym dekoltem. Figurę Rodriguez od razu docenili fani, którzy rozpływali się nad zdjęciami w komentarzach.