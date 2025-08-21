Narzeczona Cristiano Ronaldo w skąpym ubraniu biegała po plaży! Dekolt Georginy Rodriguez rozpalił zmysły fanów. Prawdziwy ogień

2025-08-21 20:40

W ostatnim czasie Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez byli na ustach wszystkich osób dookoła, która śledzą życie pary. Portugalczyk po wielu latach związku zdecydował się na kolejny krok, prosząc swoją wybrankę o rękę. "Tak, chcę. W tym i w każdym moim życiu" - napisała na Instagramie ukochana piłkarza. Rodriguez za pomocą mediów społecznościowych pochwaliła się kolejną sesją zdjęciową w bardzo skąpym stroju. Szczęka opada!

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez to jedna z najbardziej popularnych par na całym świecie. Wszystko za sprawą ogromnej popularności Portugalczyka, który zdobył ją na piłkarskich boiskach. Kilka dni temu było bardzo głośno o zmianach, do jakich doszło w związku piłkarza i Argentynki. 40-latek poprosił Rodriguez o rękę, a ta od razu pochwaliła się pierścionkiem w mediach społecznościowych dodając wzruszający wpis.

- Tak, chcę. W tym i we wszystkich moich życiach - podpisała.

Fani pary oszaleli, a aktualnie ten post polubiło prawie 9 miliona osób! Szalony wynik! Nie zabrakło oczywiście masy komentarzy z gratulacjami, które napisali obserwujący.

Pierścionek na ręce Rodriguez zrobił niesamowite wrażenie na fanach i od razu zaczęły się domysły, jak bardzo musiał się wykosztować Ronaldo. Jak podaje "Bazaar", eksperci szacują jego wielkość na 22 do 30 karatów. Ile jest wart pierścionek zaręczynowy Cristiano Ronaldo? Jubilerka Maggi Simpkins w rozmowie z "The Cut" oszacowała wartość pierścionka na od 2 do 5 milionów dolarów.

Narzeczona Cristiano Ronaldo w skąpym stroju biegała po plaży
Georgina Rodriguez biegała po plaży w skąpym stroju i wielkim dekoltem. Ten widok zapiera dech w piersiach

Po zaręczynach Ronaldo i Rodriguez wiele osób wypominało słowa Portugalczyka w jednym z wywiadów, które udzielił kilka lat temu.

Słyszałem gdzieś, że moja dziewczyna Georgina, mówiła, że chciałaby zostać moją żoną. I muszę przyznać, że to dla mnie bardzo zabawne, bo już jej jasno dałem do zrozumienia, że się nie ożenię. To zaszczyt dla każdej kobiety wyjść za mnie, ale mogę wiele stracić, jeśli w trakcie małżeństwa zdecydujemy się na separację. Małżeństwo nie jest priorytetem ani osiągnięciem, zwłaszcza dla mężczyzn - powiedział wówczas w jednym z wywiadów Ronaldo.

Te zdjęcia rozpaliły fanów do czerwoności

Argentynka kilka dni po zaręczynach udostępniła zdjęcia z pobytu na plaży, gdzie była w bardzo skąpym stroju i ogromnym dekoltem. Figurę Rodriguez od razu docenili fani, którzy rozpływali się nad zdjęciami w komentarzach.

