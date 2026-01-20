Nicola Zalewski w zupełnie nowej roli. Zaskoczył fanów i został modelem!

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-01-20 13:54

Reprezentant Polski Nicola Zalewski zaskoczył. Pomocnik Atalanty Bergamo spróbował sił w zupełnie nowej dla siebie dziedzinie i został modelem! Wziął udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej dla włoskiego tygodnika „Sportweek”, a efekty są naprawdę imponujące.

Nicola Zalewski model

i

Autor: Art Service/Super Express, ART SERVICE / Super Express/ Instagram
  • Nicola Zalewski, piłkarz Atalanty, zaskoczył fanów, debiutując w nowej roli poza boiskiem.
  • Reprezentant Polski wziął udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej dla znanego włoskiego tygodnika modowego.
  • Zalewski, łącząc sport i modę, prezentuje najnowsze trendy w modzie męskiej.
  • Zobacz, jak piłkarz odnajduje się w świecie mody i jakie stylizacje zaprezentował!

Nicola Zalewski z każdym kolejnym tygodniem udowadnia, że transfer do Atalanty Bergamo był strzałem w dziesiątkę. Reprezentant Polski coraz pewniej czuje się na boisku, ale teraz postanowił zaskoczyć kibiców w zupełnie innej dziedzinie. Piłkarz na chwilę zamienił piłkarski strój na kreacje od projektantów i zadebiutował w roli... modela.

Efektami profesjonalnej sesji zdjęciowej pochwalił się w mediach społecznościowych, wywołując spore poruszenie wśród fanów. Trzeba przyznać, że przed obiektywem wypadł równie obiecująco, co na murawie.

Nicola Zalewski na nowej pozycji w Atalancie. Piotr Czachowski wskazuje jego największy "grzech"

Nicola Zalewski jak profesjonalny model. "Idealnie łączy sport i modę"

Polski pomocnik został gwiazdą sesji dla znanego włoskiego tygodnika „Sportweek”. Magazyn, zapowiadając materiał z udziałem Polaka, nie szczędził mu komplementów. Zdjęcia z udziałem Zalewskiego posłużyły do zilustrowania nadchodzących trendów w modzie męskiej.

– Wraz z rozpoczęciem Tygodnia Mody Męskiej w Mediolanie, ludzie już myślą o nadchodzących wiosenno-letnich propozycjach, w tym o kolorowych skórach, skórach powlekanych lub zamszu w połączeniu z jeansem. Interpretuje je, idealnie łącząc sport i modę, Nicola Zalewski, pomocnik Atalanty i reprezentacji Polski. Wszechstronny na boisku i poza nim – napisano w komentarzu do sesji z udziałem polskiego gwiazdora.

Na opublikowanych fotografiach możemy zobaczyć piłkarza w kilku stylizacjach, m.in. w eleganckim zielonym płaszczu czy w odważnym zestawieniu skórzanych spodni z koszulką. To pokazuje, że Zalewski nie boi się modowych eksperymentów.

Wejście smoka Oskara Pietuszewskiego w FC Porto. Francesco Farioli zachwycony Polakiem

Piłkarze coraz częściej wkraczają do świata mody

Udział Zalewskiego w sesji zdjęciowej to kolejny dowód na to, że świat sportu i mody coraz mocniej się przenikają. Piłkarze od lat współpracują z markami, stając się ich ambasadorami. Dla wielu z nich, jak chociażby dla Grzegorza Krychowiaka, moda stała się prawdziwą pasją i sposobem na wyrażenie siebie poza boiskiem.

Krok, na który zdecydował się pomocnik reprezentacji Polski, wpisuje się w ten globalny trend. Pokazuje on, że współcześni sportowcy to nie tylko atleci, ale także ikony stylu, które inspirują miliony ludzi na całym świecie.

Oskar Pietuszewski wszedł i od razu zaczął popisy! Co za debiut Polaka w FC Porto!

QUIZ piłka nożna lat 90. Liga Mistrzów, Puchar UEFA, PZP. Pamiętasz te mecze?
Pytanie 1 z 19
Legia Warszawa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 95/96 uległa:
Jan Tomaszewski mocno o Lewandowskim i wyborach sportowca roku
Emily Pallini
50 zdjęć
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REPREZENTACJA POLSKI
POLACY W SERIE A
SERIE A
NICOLA ZALEWSKI
ATALANTA BERGAMO