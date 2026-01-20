Nicola Zalewski, piłkarz Atalanty, zaskoczył fanów, debiutując w nowej roli poza boiskiem.

Nicola Zalewski z każdym kolejnym tygodniem udowadnia, że transfer do Atalanty Bergamo był strzałem w dziesiątkę. Reprezentant Polski coraz pewniej czuje się na boisku, ale teraz postanowił zaskoczyć kibiców w zupełnie innej dziedzinie. Piłkarz na chwilę zamienił piłkarski strój na kreacje od projektantów i zadebiutował w roli... modela.

Efektami profesjonalnej sesji zdjęciowej pochwalił się w mediach społecznościowych, wywołując spore poruszenie wśród fanów. Trzeba przyznać, że przed obiektywem wypadł równie obiecująco, co na murawie.

Nicola Zalewski jak profesjonalny model. "Idealnie łączy sport i modę"

Polski pomocnik został gwiazdą sesji dla znanego włoskiego tygodnika „Sportweek”. Magazyn, zapowiadając materiał z udziałem Polaka, nie szczędził mu komplementów. Zdjęcia z udziałem Zalewskiego posłużyły do zilustrowania nadchodzących trendów w modzie męskiej.

– Wraz z rozpoczęciem Tygodnia Mody Męskiej w Mediolanie, ludzie już myślą o nadchodzących wiosenno-letnich propozycjach, w tym o kolorowych skórach, skórach powlekanych lub zamszu w połączeniu z jeansem. Interpretuje je, idealnie łącząc sport i modę, Nicola Zalewski, pomocnik Atalanty i reprezentacji Polski. Wszechstronny na boisku i poza nim – napisano w komentarzu do sesji z udziałem polskiego gwiazdora.

Na opublikowanych fotografiach możemy zobaczyć piłkarza w kilku stylizacjach, m.in. w eleganckim zielonym płaszczu czy w odważnym zestawieniu skórzanych spodni z koszulką. To pokazuje, że Zalewski nie boi się modowych eksperymentów.

Piłkarze coraz częściej wkraczają do świata mody

Udział Zalewskiego w sesji zdjęciowej to kolejny dowód na to, że świat sportu i mody coraz mocniej się przenikają. Piłkarze od lat współpracują z markami, stając się ich ambasadorami. Dla wielu z nich, jak chociażby dla Grzegorza Krychowiaka, moda stała się prawdziwą pasją i sposobem na wyrażenie siebie poza boiskiem.

Krok, na który zdecydował się pomocnik reprezentacji Polski, wpisuje się w ten globalny trend. Pokazuje on, że współcześni sportowcy to nie tylko atleci, ale także ikony stylu, które inspirują miliony ludzi na całym świecie.

