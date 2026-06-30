Nicola Zalewski z gorącą dziewczyną byczy się na wakacjach! Rozgogolona Emily kocha prężyć się do zdjęć

Słynna para najpierw zameldowała się na słynnej wyspie Bora Bora w Polinezji Francuskiej. Turkusowa woda, palmy i luksusowe kurorty stały się tłem dla ich gorącego romansu. Następnie przenieśli się na kolejną rajską wyspę, Tikehau, kontynuując swoją egzotyczną przygodę. Nicola chętnie pokazywał, jak bez koszulki relaksuje się, popijając wodę prosto z kokosa. Prawdziwą gwiazdą wakacyjnych relacji jest jednak jego partnerka!

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Nicola Zalewski i jego dziewczyna Emily Pallini na rajskich wakacjach

Emily Pallini, którą na Instagramie obserwuje ponad milion osób, doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę fanów. Jej profil zalała fala wakacyjnych zdjęć, na których z dumą prezentuje swoją nienaganną figurę w skąpych strojach kąpielowych. Widać, że Włoszka uwielbia pozować i prężyć swoje opalone ciało do obiektywu, a każda fotografia zbiera dziesiątki tysięcy polubień i komentarzy!

Zakochani nie szczędzą sobie czułości, a ich wspólne kadry świadczą o tym, że związek kwitnie. Poza wylegiwaniem się na plaży, para spędza czas na nurkowaniu i odkrywaniu uroków oceanu. Wieczorami natomiast zamieniają plażowe stroje na eleganckie kreacje i odwiedzają lokalne bary oraz restauracje. Dla miłośników mediów społecznościowych relacje Emily to prawdziwa uczta dla oczu. Wszystko wskazuje na to, że para bawi się wyśmienicie, a ich rajskie wakacje na długo pozostaną tematem rozmów przed startem nowego sezonu!

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Więcej wakacyjnych zdjęć polskiego piłkarza i jego gorącej dziewczyny znajdziesz w załączonej galerii.