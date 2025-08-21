Nie uwierzysz, jak teraz wygląda Imane Khelif. Kontrowersyjna pięściarka zawiesiła właśnie karierę

Rafał Mandes
Rafał Mandes
2025-08-21 11:05

Imane Khelif została w Paryżu mistrzynią olimpijską w boksie, ale jej występ w stolicy Francji wywołał ogromne kontrowersje. Wszystko rzecz jasna z powodu pojawiających się wątpliwości dotyczących jej płci. Rok po igrzyskach reprezentantka Algierii zdecydowała się na zawieszenie kariery.

Imane Khelif

i

Autor: AP/Instagram Imane Khelif

Latem 2024 roku Khelif zapisała się na kartach historii, zdobywając dla swojego kraju pierwszy w dziejach złoty medal olimpijski w kobiecym boksie (66 kg). Jej zwycięstwo nad Chinką Lui Yang w Paryżu miało być początkiem wielkiej kariery. Zamiast tego, sportsmenka znalazła się w samym centrum globalnej dyskusji dotyczącej zasad dopuszczania zawodników do rywalizacji w sporcie.

W Paryżu podważali jej płeć, a teraz czeka ją wielka zmiana. Imane Khelif powiedziała to głośno

Imane Khelif i ogromne kontrowersje podczas igrzysk w Paryżu

Kilka miesięcy przed igrzyskami Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA) wykluczyło ją z zawodów, twierdząc, że badania genetyczne wykazały u niej obecność chromosomów typowych dla mężczyzn. Sprawa wywołała ogromne kontrowersje, a w dyskusję włączyły się nawet tak znane postacie jak Elon Musk czy J.K. Rowling. Ostatecznie decyzję IBA podważył Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który – po odebraniu Rosjanom kontroli nad organizacją boksu – dopuścił Khelif do igrzysk, opierając się na jej oficjalnym statusie prawnym jako kobiety.

Od tamtej pory władze boksu wprowadziły nowe regulacje – w tym obowiązkowe testy potwierdzające płeć zawodników, co ma wyeliminować podobne spory w przyszłości. Sama Khelif jednak od triumfu w Paryżu nie wróciła już na ring, a w czwartek gruchnęła informacja, że zdecydowała się na zawieszenie kariery.

Ostatnio dała jednak znać o sobie, publikując zdjęcie w towarzystwie dziennikarki i podcasterki Nassimy Djaffar Bey. Uśmiechnięta, w makijażu i z rozpuszczonymi włosami, pokazała się światu w zupełnie nowej odsłonie. To zestawienie kontrastowało z wizerunkiem twardej zawodniczki, jaką pamiętamy sprzed roku.

Mistrzyni olimpijska ma mieć... jądra i mikropenisa. Wyciekła dokumentacja medyczna kontrowersyjnej pięściarki

Niesamowita metamorfoza Imane Khelif. Tak teraz wygląda kontrowersyjna pięściarka

Na swoim profilu w rocznicę olimpijskiego triumfu Khelif podzieliła się również emocjonalnym wpisem. Wspominała moment, gdy ze łzami w oczach wznosiła flagę Algierii, a także przyznała, że obecnie przechodzi trudny okres pełen ciszy i oczekiwania. Mimo to podkreśliła, że wciąż wierzy w powrót do sportu i że prawdziwa siła objawia się nie tylko w zwycięstwach, lecz także w wytrwałości i umiejętności podnoszenia się po upadkach.

"Byłam mistrzynią wczoraj, dziś pozostaję nieugięta, a jutro chcę wrócić jeszcze silniejsza" – napisała, dziękując fanom za wsparcie i sobie samej za to, że nigdy się nie poddała.

Na igrzyskach zarzucano jej, że nie jest kobietą. Kontrowersyjna pięściarka przejdzie na zawodowstwo

Imane Khelif

i

Autor: Instagram Imane Khelif
Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia?
Pytanie 1 z 10
Kto to jest?
quizboks
Imane Khelif
16 zdjęć
Julia Szeremeta odpowiada Dariuszowi Michalczewskiemu oraz zdradza, kiedy wróci na ring
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOKS