Nie uwierzysz, jak wygląda teraz Mamed Khalidov. Nowe zdjęcie trafiło do sieci, trudno go rozpoznać

2025-09-10 15:01

Mamed Khalidov od niemal roku nie toczył walk w oktagonie. Po raz ostatni pojawił się w nim na jubileuszowej gali XTB KSW 100, gdzie w walce wieczoru pokonał Adriana Bartosińskiego. Wciąż nie wiadomo, kiedy stoczy kolejną walkę, ale fani muszą szykować się na to, że zbyt wiele ich już nie będzie. Póki co legenda MMA korzysta z czasu wolnego, ale za to wygląda jakby... nie korzystał z usług fryzjerskich.

Khalidov znów zapuścił włosy. Trudno go poznać

Mamed Khalidov to jedna z legend KSW i całego MMA w Polsce. To dla niego tysiące kibiców od latu kupuje bilety na gale KSW i jest on idolem dla wielu młodych zawodników. Stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2024 roku Khalidov pokazał, że mimo wieku wciąż jest wybitnym zawodnikiem. Jego walka z Adrianem Bartosińskim wywoływała masę emocji i wydawało się, że mistrz wagi półśredniej bez problemu poradzi sobie z dużo starszym rywalem. Bartosiński kontrolował pojedynek, ale w drugiej rundzie na chwilę stracił koncentrację, przez co Khalidov zobaczył swoją szansę i poddał „Bartosa” spektakularną dźwignią.

Wiek robi jednak swoje i wiadomo, że 45-latek w końcu nie będzie w stanie rywalizować z młodszymi od siebie. Póki co nie ma oczywiście informacji o tym, żeby Khalidov oficjalnie zakończył karierę, ale wciąż nie wiadomo, kiedy wróci do oktagonu. Póki co mieszkający w Olsztynie zawodnik cieszy się chwilami wolnego, m.in. spędzając czas ze znajomymi, o czym możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych.

Na swoim profilu na Instagramie Krzysztof Radzikowski udostępnił zdjęcie ze spotkania z Mamedem Khalidovem i Konradem Karwatem. Legendarny zawodnik KSW już od dawna pozostaje w przyjaźni z założycielami kanału „Strong Ekipa” na YouTube, więc ich spotkanie nie może dziwić. Na zdjęciu widzimy jednak, że Mamed Khalidov... mocno zapuścił włosy i można go wręcz nie poznać!

