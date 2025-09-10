Nie uwierzysz, jak wygląda teraz Mamed Khalidov. Nowe zdjęcie trafiło do sieci, trudno go rozpoznać

Khalidov znów zapuścił włosy. Trudno go poznać

Mamed Khalidov to jedna z legend KSW i całego MMA w Polsce. To dla niego tysiące kibiców od latu kupuje bilety na gale KSW i jest on idolem dla wielu młodych zawodników. Stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2024 roku Khalidov pokazał, że mimo wieku wciąż jest wybitnym zawodnikiem. Jego walka z Adrianem Bartosińskim wywoływała masę emocji i wydawało się, że mistrz wagi półśredniej bez problemu poradzi sobie z dużo starszym rywalem. Bartosiński kontrolował pojedynek, ale w drugiej rundzie na chwilę stracił koncentrację, przez co Khalidov zobaczył swoją szansę i poddał „Bartosa” spektakularną dźwignią.

Wiek robi jednak swoje i wiadomo, że 45-latek w końcu nie będzie w stanie rywalizować z młodszymi od siebie. Póki co nie ma oczywiście informacji o tym, żeby Khalidov oficjalnie zakończył karierę, ale wciąż nie wiadomo, kiedy wróci do oktagonu. Póki co mieszkający w Olsztynie zawodnik cieszy się chwilami wolnego, m.in. spędzając czas ze znajomymi, o czym możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych.

Na swoim profilu na Instagramie Krzysztof Radzikowski udostępnił zdjęcie ze spotkania z Mamedem Khalidovem i Konradem Karwatem. Legendarny zawodnik KSW już od dawna pozostaje w przyjaźni z założycielami kanału „Strong Ekipa” na YouTube, więc ich spotkanie nie może dziwić. Na zdjęciu widzimy jednak, że Mamed Khalidov... mocno zapuścił włosy i można go wręcz nie poznać!

